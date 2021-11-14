Датский город потратил 150 000 долларов на перевозку мусора с пляжа в океан

Одно датское общество, кажется, живет под девизом: «Лучше хорошо выглядеть, чем чувствовать себя хорошо».

После этого на этой неделе муниципалитет Слагельса подвергся обстрелу. Danmarks Radio, сообщила, что она потратила 150 000 долларов на земснаряд для удаления морских водорослей и пластика с популярного пляжа Стиллинг два раза в неделю в течение лета — только для того, чтобы вынести отходы на несколько метров в глубину моря и вернуть их в воду.

Тюркель Джесель Нильсен, профессор Технического университета Дании, сказал сети, что такая практика «совершенно глупая».

«Это отнюдь не рука помощи природы», — пишет Кэтрин Ричардсон, профессор биологической океанографии Копенгагенского университета. Электронная почта в Vice. «Речь идет об одном — комфорте для любителей пляжа».

Муниципалитет Слагельса не ответил на электронное письмо от Vice, но заместитель мэра Виллем Кристенсен защитил метод на Danmark Radio, заявив, что любители пляжного отдыха хотят, чтобы пляж был «элегантным и чистым», как места отдыха в южной Европе.

Датский профессор Кэтрин Ричардсон раскритиковала муниципалитет Слагельс за то, что он сосредоточился только на имидже Стиллинг-Бич. Getty Images

Кристенсен сказал, что окурки для сигарет и другие маленькие кусочки пластика «исчезнут». [in the sea] По большей части, так или иначе «.