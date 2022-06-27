Датчик отпечатков пальцев Pixel 6a работает быстрее, чем 6 Pro [Video]

из-за Малайзийский дистрибьюторВ преддверии запуска в следующем месяце есть как минимум два устройства Pixel 6a. Несколько новых видеороликов за последние дни содержат больше подробностей о Pixel 6a, в том числе о том, насколько хорош датчик отпечатков пальцев.

Перед просмотром важно отметить, что на Pixel 6a работает незаконченное программное обеспечение. Ранее мы узнали, что эти единицы находятся в Апрельский патч безопасности. Обновления первого дня обязательно вернут все исправления и улучшения, сделанные за последние три месяца.

Имея это в виду, первое видео Фазли Халима на YouTube идет с Pixel 6a по сравнению с 6 Pro. Google ранее сказал, что 6a использует файл Другой датчик отпечатков пальцев под экраном По сравнению с прошлогодней флагманской линейкой Pixel.

Средний рейнджер появляется быстрее — Видео ниже поставлено в очередь до 4:55 — Когда вы узнаете свой палец с, казалось бы, меньшим трением. Из быстрых больших пальцев мы видим, что 6a разблокирует больше, чем 6 Pro. Это служит хорошим предзнаменованием для более новых устройств и, мы надеемся, будет использоваться Google в будущем, потому что «удерживание немного дольше» — обычная проблема, с которой сталкиваются нынешние владельцы.

Аккаунт Изами Гаджет на YouTube сравнение камер Между Pixel 6a и iPhone 13 Pro Max. Не совсем справедливо, чтобы телефон среднего класса сталкивался с флагманом, в то время как Google определенно будет работать над еще большей настройкой камеры перед запуском. Это может объяснить, почему Pixel 6a стал слишком горячим для записи после четырех минут видео и дополнительных четырех минут, потраченных на фотографии.

Устройство очень горячее. Выключите камеру, пока устройство не остынет.

Говорят, что металлический каркас особенно нагревается. Между тем, на одном снимке (показанном на обложке выше) видно, как пыль раздражающе скапливается под полосой камеры.

Подробнее о Pixel 6a:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: