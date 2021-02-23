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Дафна Каруана Галиция, подозреваемая в убийстве Дафны Каруаны, признала себя виновной

24 февраля, 2021
Toma Kulikov

Адвокат Марк Сэйнт сказал CNN: «Было дело в суде … соглашение – 15 лет лишения свободы». Он сказал, что Маскат также столкнется с финансовыми санкциями.

Сант указал, что он не представлял других обвиняемых в убийстве, братьев Альфреда и Джорджа ДиДжорджио, но он сказал CNN, что они продолжают отстаивать свою невиновность.

CNN обратился в Мальтийский апелляционный уголовный суд для комментариев, но не получил ответа сразу.

53-летний Каруана Галиция, известный антикоррупционный журналист из Мальты, погиб в результате взрыва заминированного автомобиля возле ее дома в 2017 году. Ее семья говорит, что она была «убита» за свою работу по раскрытию предполагаемой коррупции в правительстве Мальты.

“Кто-то, кто признал свою причастность к убийству Дафны Каруаны Галиции, отрицал это.

Адвокат, представляющий семью Каруаны Галиции, заявил в суде, согласно заявлению, опубликованному Фондом Дафны Каруаны Галиции, «ее право на жизнь и отказ в праве на жизнь своей семьей, включая ее внуков, которые родились после ее убийства».

«Семья выражает надежду, что этот шаг послужит началом для достижения полной справедливости в отношении Дафны Каруаны Галиции».

В 2016 году Каруана Галисия Разорвать историю на ветке Секретным панамским компаниям, связанным с мальтийскими политиками в ее блоге, включая обвинения в коррупции против жены премьер-министра Мальты Джозефа Маската (не имеющей отношения к Винсенту Маскату). Пара отвергла обвинения.

Барби Лаца Наду внесла свой вклад в этот отчет.

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