Дафна Каруана Галиция, подозреваемая в убийстве Дафны Каруаны, признала себя виновной

Адвокат Марк Сэйнт сказал CNN: «Было дело в суде … соглашение – 15 лет лишения свободы». Он сказал, что Маскат также столкнется с финансовыми санкциями.

Сант указал, что он не представлял других обвиняемых в убийстве, братьев Альфреда и Джорджа ДиДжорджио, но он сказал CNN, что они продолжают отстаивать свою невиновность.