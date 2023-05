Да, в Zelda: Tears Of The Kingdom тоже есть глюки дуальности.

Не прошло и недели с момента выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а глюки дуальности определенно вернулись.

По сравнению с некоторыми другими глюками видеоигр в прошлом, этот процесс (использование лука и стрелы Линка) является относительно простым процессом, позволяя вам дублировать любой предмет в вашем инвентаре. Чтобы выполнить этот простой дублирующий глюк, вам понадобятся лук и стрелы, а также предмет, который вы хотите дублировать.

Любитель глюков Zelda и пользователь Твиттера @сотрудник Дает быстрое и подробное объяснение, и там тоже Много уроков на ютубе Следите, если вам нужна дополнительная помощь. Мы попробовали эту ошибку сами и можем убедиться, что она работает, но это может потребовать небольшой практики.

Итак, вот как вы можете повторять любой элемент несколько раз. Если вас беспокоит этот сбой, вы можете попробовать его раньше, чем позже, поскольку всегда есть вероятность, что Nintendo исправит это в будущем обновлении игры. При этом вы можете отключить автоматическое обновление программного обеспечения в системных настройках коммутатора.

Это похоже на некоторые Глюки и другие способы Возможно, его тоже уже обнаружили. Вы уже пробовали описанный выше глюк? Комментарий ниже.