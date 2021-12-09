Да, Путин может вторгнуться в Украину. Но это проблема Украины, а не наша.

Зеленский находится в слабой военной позиции. Российское вторжение было бы катастрофой для его страны. Многие из его соотечественников погибнут, и весьма вероятно, что Москва просто захватит завоеванные и аннексированные земли. если Зеленский Надеясь на поддержку Запада в его спасении, он, вероятно, будет очень разочарован. Сейчас Украине нужна честность в отношении нынешнего кризиса, а не удары груди США.

Однако, как объяснил мне Мэтью Роганский, директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона, Зеленский, вероятно, знает это и «Я не уверен, что Россия на самом деле вторгнется». Или, утверждает Рожанский, он мог бы пойти на такой риск. С внутриполитической точки зрения уступка такого рода издевательствам со стороны России ослабила бы его позиции дома до такой степени, что он все равно не смог бы заключить постоянную сделку с Москвой. Решив сражаться вместо того, чтобы сдаваться Путину, Зеленский мог бы заручиться поддержкой населения, которого у него сейчас нет.

Однако Белый дом Байдена должен дать понять, что Зеленский полностью осознает опасность, с которой он сталкивается, и потенциальную реакцию США, если Путин начнет действовать. Если Зеленский хочет рискнуть войной, это его решение, но не должно быть двусмысленности в отношении американской позиции, если он это сделает.

Во-вторых, Белый дом Байдена говорил о наказании лидеров России в случае вторжения на Украину, но трудно представить, что это кардинально изменит стратегические расчеты Путина. Как сказал мне Шарап: «Есть санкции, которые могут повлиять на российскую экономику, но остановят ли они Путина?«За последние семь лет мы не видели никаких доказательств» того, что санкции оказали решающее влияние на его принятие решений. Более того, санкции против России могут привести к росту цен на нефть (крупнейший экспорт России), что может иметь неприятные последствия для Байдена внутри страны.