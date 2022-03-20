Да, Hogwarts Legacy действительно выйдет на Nintendo Switch.

Поклонники Nintendo получили сюрприз в пятницу, когда он был обнаружен Наследие Хогвартса На Switch выходит игра нового поколения, вдохновленная знаменитыми книгами и фильмами о Гарри Поттере.
Это было утверждение Участвуйте в часто задаваемых вопросах на официальном сайте игры, а теперь в обновлении Чендлер Вуд, менеджер сообщества Warner Bros. Avalanche, это дело команды GoNintendo. Вот полный обмен (через Твиттер):
«Сейчас у нас нет больше подробностей, кроме подтверждения того, что да, «Наследие Хогвартса» выходит на Switch».
Примечательно, что до сих пор не ясно, будет ли игра Switch Приличный Релизная или облачная версия. За оригинальным Hogwarts Legacy для Switch последовала демонстрация бокс-арта Nintendo (через Amazon), что указывает на то, что он получает физическую и цифровую версию в системе. Вы можете просмотреть обложку в формате . Наша предыдущая история.
Итак, согласно ответу представителя WB Avalanche, «Наследие Хогвартса» действительно выходит на Switch.
Игроки могут рассчитывать на «однопользовательскую ролевую видеоигру с открытым миром, действие которой происходит в волшебном мире 19 века». Наследие Хогвартса выходит на праздник 2022 года. Хотите поиграть в версию для Switch? Сообщите нам в комментариях.
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