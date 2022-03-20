Да, Hogwarts Legacy действительно выйдет на Nintendo Switch.

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Поклонники Nintendo получили сюрприз в пятницу, когда он был обнаружен Наследие Хогвартса На Switch выходит игра нового поколения, вдохновленная знаменитыми книгами и фильмами о Гарри Поттере.

Это было утверждение Участвуйте в часто задаваемых вопросах на официальном сайте игры, а теперь в обновлении Чендлер Вуд, менеджер сообщества Warner Bros. Avalanche, это дело команды GoNintendo. Вот полный обмен (через Твиттер):

«Сейчас у нас нет больше подробностей, кроме подтверждения того, что да, «Наследие Хогвартса» выходит на Switch».

На данный момент у нас нет больше подробностей, кроме подтверждения того, что да, «Наследие Хогвартса» выходит на Switch.— Чендлер Вуд (@FinchStrife) 18 марта 2022 г.

Примечательно, что до сих пор не ясно, будет ли игра Switch Приличный Релизная или облачная версия. За оригинальным Hogwarts Legacy для Switch последовала демонстрация бокс-арта Nintendo (через Amazon), что указывает на то, что он получает физическую и цифровую версию в системе. Вы можете просмотреть обложку в формате . Наша предыдущая история.

Итак, согласно ответу представителя WB Avalanche, «Наследие Хогвартса» действительно выходит на Switch.

Игроки могут рассчитывать на «однопользовательскую ролевую видеоигру с открытым миром, действие которой происходит в волшебном мире 19 века». Наследие Хогвартса выходит на праздник 2022 года. Хотите поиграть в версию для Switch? Сообщите нам в комментариях.