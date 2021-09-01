Два иранских короткометражных фильма показаны на экранах Российского кинофестиваля

Иранский анимационный фильм «Небесное солнце, мозаичное солнце» режиссера Зибы Арзанга представляет собой 6-минутную анимацию-аллегорию без диалогов. Анимация состоит из 12 персонажей, каждый из которых считается главными персонажами, потому что они работают вместе, чтобы восстановить свой мир.

В синопсисе к «Небесному солнцу, мозаичному солнцу» говорится: «Кажется, что-то в деревне идет хорошо. Солнце светит и светит, но внезапно происходит что-то, что окутывает всю тьму».

Анимация основана на плиточном дизайне памятника Моавенолмолк Текье в Керманшахе. В фильме использовались части общественного пространства этого здания. Это здание было построено в период Каджаров, и примечательной и исключительной особенностью этого здания является облицовка плиткой; По мнению экспертов по культурному наследию Керманшаха, узорчатая и полу-узорчатая плитка с очень красивым рисунком и 100% натуральными цветами, используемые в этом здании, являются уникальными в мире.

Недавно он получил премию «Лучший анимационный фильм» на 10-м кинофестивале Tracce Cinematografiche в Италии.

Режиссер Мохаммад Реза Хосни Ранджбар и продюсер Амир Дазакам, «Может быть, завтра» станет еще одним иранским короткометражным фильмом, который будет показан на кинофестивале LAMPA.

LAMPA – это благотворительный кинопроект, целью которого является создание социального видеоконтента и продвижение волонтерства во всем мире. Кинофестиваль LAMPA стал ведущей площадкой для хороших историй и одним из крупнейших международных мероприятий в области волонтерства и социальных сетей.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 октября 2021 года в Москве, Россия.

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