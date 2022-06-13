Два миниатюрных спутника откроют дверь в эпоху британского шпионажа из космоса

Два спутника типа «зерновой ящик», которые должны быть запущены из Корнуолла этим летом, могут предоставить Британии возможность шпионить из космоса.

В настоящее время Великобритания полагается на изображения с самолетов Королевских ВВС, а также на то, что Министерство обороны США делится своими данными, чтобы отслеживать такие вещи, как передвижение российских войск на полях сражений в Украине.

Но официальные лица хотят создать небольшую группировку спутников разведки, наблюдения и разведки (ISR), чтобы страна не зависела от других стран.

Небольшие спутники в форме куба («кубесаты») будут запущены в космос на борту ракеты Virgin Orbit под названием LauncherOne, которая сама будет запущена с гигантского реактивного самолета с космодрома Корнуолл, входящего в состав аэропорта Ньюки.

Наблюдение: Этим летом из Корнуолла должны быть запущены два спутника размером с зерновой ящик, что может позволить Британии получить собственные возможности для шпионажа из космоса. Кубики были сняты.

Небольшие спутники в форме куба («кубесаты») будут запущены в космос на борту ракеты Virgin Orbit под названием LauncherOne, которая сама будет запущена с гигантского реактивного самолета с космодрома Корнуолл, входящего в состав аэропорта Ньюки.

Как орбита Девы доставляет спутники в космос Отгул Cosmic Girl, модифицированный Boeing 747, взлетает с аэродрома и космического порта, первоначально в Калифорнии. Распределение ракет На высоте около 35 000 футов ведущий пилот нажимает большую красную кнопку, запускающую ракету с пилона. Горение первой ступени После 4 секунд свободного падения двигатель первой ступени NewtonThree ожил, разогнав ракету до более чем 8000 миль в час. Как только топливо заканчивается, первая ступень отделяется. сезон ярмарок Теперь, когда LauncherOne находится на высоте от 310 до 745 миль над поверхностью Земли, солнцестояние открывается, открывая полезную нагрузку по мере ее приближения к месту назначения. READ Прямые обновления: война России в Украине развертывание спутников Наконец, с очень точным расчетом времени, вторая ступень выводит спутник на его окончательную орбиту. вернуться на землю Атмосферное сопротивление в конечном итоге затянет вторую ступень обратно на Землю, где она сгорит в атмосфере, уменьшив воздействие на окружающую среду.

После развертывания кубы будут оснащены высокотехнологичными датчиками изображения, что позволит Министерству обороны (МО) контролировать Землю и ее океаны.

Они также смогут отслеживать радиосигналы, что очень важно для перехвата разговоров между российскими командирами и младшими.

Спутники, которые являются частью миссии Минобороны под названием «Прометей-2», являются прототипами и проведут первоначальные испытания, чтобы увидеть, что возможно для Великобритании в будущем.

Он весит 20 фунтов и имеет длину около 12 дюймов, ширину 8 дюймов и глубину 4 дюйма и будет работать на низкой околоземной орбите, примерно в 340 милях над Землей и на высоте 30-60 миль со скоростью 17 000 миль в час.

«Cubesat 1» и «Cubesat 2» предоставят испытательную платформу для мониторинга радиосигналов, включая GPS и улучшенную визуализацию.

Cubesat 1 включает в себя лазерный детектор, GPS-приемник и гиперспектральный формирователь изображений — он может захватывать несколько фрагментов изображений с разной длиной световой волны.

Между тем, Cubesat 2 включает в себя две оптические камеры, лазерный дальномер и GPS-приемник.

Одна из камер будет оснащена широкоугольным объективом для наблюдения за поверхностью Земли под углом 180 градусов, а другая камера будет следить за Cubesat 1, чтобы поддерживать осведомленность о космических условиях и наблюдать за другими объектами, вращающимися вокруг Земли.

Prometheus-2 построен компанией In-Space Missions Ltd, базирующейся в Хэмпшире, и разработан совместно с Airbus Defense and Space в сотрудничестве между Министерством обороны и международными партнерами, включая Национальное разведывательное управление США (NRO).

READ Гонка за попавшими в ловушку мирными жителями на Мариупольском металлургическом заводе, где бушует бой Ракета с одиночной пусковой установкой Virgin Orbit, которая была сфотографирована возле аэропорта Ньюквей в августе прошлого года, будет оснащена, среди прочих полезных нагрузок, комплектом для мониторинга Министерства обороны.

Министр оборонных закупок Джереми Куинн ранее заявил, что «космические технологии необходимы для развития оборонных возможностей».

Запуск «Прометея-2» — еще один важный шаг вперед в нашей отечественной космонавтике.

Это сотрудничество с In-Space Missions и Airbus прокладывает путь для того, чтобы Великобритания стала более устойчивой, сильной и важной глобальной космической организацией.

Спутники, которые должны быть запущены по ориентировочной стоимости в 300 000 долларов (246 000 фунтов стерлингов), являются Это будет лишь одна из полезных нагрузок на борту LauncherOne, когда он взлетит с космодрома Корнуолл этим летом.

В случае успеха он получит титул первого запуска спутника с британской земли.

Предстоящий запуск будет включать в себя самолет-носитель Virgin Orbit, модифицированный Boeing 747 под названием Cosmic Girl и LauncherOne, двухступенчатую орбитальную ракету-носитель, сложенную в живот Cosmic Girl.

Как только Cosmic Girl окажется на достаточной высоте — около 35 000 футов — LauncherOne запустится.

Когда вы находитесь на орбитальной высоте, LauncherOne запускает спутники, которые вылетают на орбиту со скоростью 8000 миль в час.

Virgin Orbit уже провела три успешных орбитальных полета с LauncherOne в 2021 и 2022 годах, последний раз в январе.

Тем не менее, все три произошли из воздушного и космического порта Мохаве в Калифорнии, поэтому первый из британских земель вызывает большой интерес.

За последние 16 месяцев, начиная с января 2021 года, LauncherOne уже отправила полезные нагрузки в космос для клиентов Virgin Orbit, включая НАСА и Министерство обороны США.