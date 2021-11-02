Два полицейских в Лондоне признались, что поделились фотографиями убитых сестер

47-летняя Дениз Джафар и 33-летняя Джейми Льюис, оба из лондонской столичной полиции, признались, что делали фотографии 46-летней Пиппы Генри и 27-летней Николь Смоллман на слушаниях в Лондоне во вторник, сообщает PA Media.
Офицеры, охранявшие местонахождение тел сестер, были обнаружены в парке в Уэмбли на северо-западе Лондона, когда они сломали кордон, чтобы сделать снимки, прежде чем поделиться ими в WhatsApp.
Джафар сделал четыре снимка, а Льюис – два. Согласно PA Media, одна из фотографий, отправленных коллеге-женщине, была изменена, чтобы включить лицо Льюиса.
Эти двое признались в совершении неправомерных действий в государственном учреждении в период с 7 по 23 июня 2020 года. По сообщениям ПА, они были арестованы 22 июня прошлого года и отстранены от работы.
Оба были освобождены под условный залог, поскольку судья Марк Ловкрафт отложил вынесение приговора до декабря.
«Это очень серьезные вопросы, и вы не должны питать иллюзий, когда вернетесь к власти, очень вероятно, что вы получите тюремные сроки и длительные сроки заключения за свое поведение», – сказал Лоукрафт, сообщает ПА.
И Джаафар, и Льюис покинули сессию, не поговорив с журналистами.
На прошлой неделе 19-летний Дэниел Хусейн был приговорен к пожизненному заключению за убийство Генри и Смоллмена. Он зарезал двух сестер, которые, по словам полиции, были ему совершенно незнакомы, в результате преднамеренного нападения.
«На суде присяжные услышали, что Саддам достиг соглашения с« Демоном »о принесении в жертву женщин в обмен на выигрыш в лотерею», – говорится в заявлении столичной полиции.
Он составил рукописный план, подписанный его собственной кровью, в котором он пообещал убивать шесть женщин каждые шесть месяцев в обмен на денежное вознаграждение.
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