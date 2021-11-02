Два полицейских в Лондоне признались, что поделились фотографиями убитых сестер

47-летняя Дениз Джафар и 33-летняя Джейми Льюис, оба из лондонской столичной полиции, признались, что делали фотографии 46-летней Пиппы Генри и 27-летней Николь Смоллман на слушаниях в Лондоне во вторник, сообщает PA Media.

Офицеры, охранявшие местонахождение тел сестер, были обнаружены в парке в Уэмбли на северо-западе Лондона, когда они сломали кордон, чтобы сделать снимки, прежде чем поделиться ими в WhatsApp.

Джафар сделал четыре снимка, а Льюис – два. Согласно PA Media, одна из фотографий, отправленных коллеге-женщине, была изменена, чтобы включить лицо Льюиса.

Эти двое признались в совершении неправомерных действий в государственном учреждении в период с 7 по 23 июня 2020 года. По сообщениям ПА, они были арестованы 22 июня прошлого года и отстранены от работы.