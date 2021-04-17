За последнее десятилетие население космической станции изменилось от трех до шести, поскольку группы людей взорвались в Казахстане с бывшего российского космотрома.



Согласно кадрам, транслированным Российским космическим агентством, после полугодового полета к Международной космической станции два российских астронавта и астронавт НАСА разбились в субботу на лугах Казахстана.





Россияне Сергей Рызыков, Сергей Кут-Сверков и Кейт Рубинс из НАСА приземлились на бесплодной земле в 0:45 по Гринвичу, в 150 километрах (90 милях) к юго-востоку от Джессики.

Линия «Союз», несущая троицу, приземлилась вертикально после спуска по безоблачному небу в яркий весенний день в центральном Казахстане, подтвердил комментатор Роскосмоса.

42-летний молекулярный биолог Рубинс и 46-летний бывший военный летчик Рижиков завершили свои вторые полеты в космос после запуска МКС в июле и октябре 2016 года соответственно.

39-летний Гуд-Сверков, еще один бывший военный, заканчивал свое первое боевое задание.

На видеозаписи с приземления Рубин улыбался, приветствуя экипаж, получивший букет от астронавта в отставке Юрия Маленченко.

«Приятно быть на этой стороне вещей», – сказал Рубинс.

Он вернется в штаб-квартиру НАСА в Хьюстоне, а его коллеги Рызыков и Гуд-Сверков будут прикрывать свои миссии в Москву.

Во время своего первого путешествия в 2016 году Рубинс стал первым человеком, разместившим ДНК в космосе.

Во время своей второй миссии он продолжил свои операции, работал над экспериментами с кариоваскулярными заболеваниями и руководил небольшим участком редиса, «потому что они росли на орбите … собирая их для анализа на Земле», – сообщает НАСА.

Лаборатория Занятой Орбиты

За последнее десятилетие население космической станции, как правило, варьировалось от трех до шести, поскольку группы взрывчатых веществ прибыли с космотрома Пиконор в России в Казахстане.

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска нарушила монополию, запущенную с человеческой земли после того, как Россия и Пиконору запустили проект космического корабля в США в 2011 году в прошлом году, открыв новую главу в космических путешествиях с американской земли.

В результате с прибытием миссии NASA SpaceX Crew-2 на следующей неделе количество сотрудников достигнет 11 человек.

Ожидается, что в следующую пятницу на борт МКС прибудут Шейн Кимберо и Меган МакАртур, японский астронавт Акихико Хошайд и Томас Пескет из Европейского космического агентства, а их команда из четырех человек вернется на Землю 28 апреля.

МКС Полный рекорд для находившихся на борту был установлен в 2009 году, когда экипаж довел численность орбитальной лаборатории до 13 человек.

Это совместный рекорд за все время пребывания в космосе в любой момент времени с тех пор, как семь астронавтов на борту космического корабля NASA Endeavour и экипаж из шести человек одновременно находились на борту космической станции “Мир” в марте 1995 года.

Предполагается, что МКС, непрерывно занимаемая более 20 лет, выйдет из строя к концу десятилетия, что поднимет вопросы о будущем сотрудничестве между Россией и Западом в космосе.

НАСА заявило в пятницу, что SpaceX решила построить первый космический корабль астронавтов, который приземлится на лунную поверхность с 1972 года, что стало огромным успехом для Илона Маска.

12 апреля исполняется 60 лет со дня исторической миссии советского космонавта Юрия Гагарина, знаменуя начало полета человека в космос и ключевой момент в космической гонке между Москвой и Западом.

После распада Советского Союза сотрудничества было больше, чем конкуренции, хотя трудно скрыть тот факт, что Роскосмос и НАСА расходятся во время взрыва МКС.

США и россияне состыковываются с Международной космической станцией

© 2021 AFP