Два российских миллиардера назвали канадские санкции необоснованными и необоснованными

Российский миллиардер Андрей Мельниченко и его жена Александра хотят, чтобы их исключили из санкционного списка Канады, утверждая в федеральном суде, что их ошибочно назвали «элитой и ближайшими соратниками» российского режима.

В конце марта Мельниченко подал два ходатайства в Федеральный суд Канады, пытаясь отменить решение о наложении на них санкций, связанных с войной в Украине.

Судебные документы, полученные канадской прессой, показали, что пара боролась с включением их в список «обозначенных лиц» Канады в соответствии с режимом санкций против России с октября 2022 года.

В феврале прошлого года правительство Трюдо объявило о внесении поправок в положения об особых экономических мерах (РОССИЯ), которые включали в себя включение Мельниченко в список из 122 подсанкционных лиц, связанных с правительством президента России Владимира Путина.

Супруги утверждают, что правительство Канады не предоставило им никаких доказательств, подтверждающих их включение в список.

В список входят российские элиты и политики, которые, как считается, «занимаются деятельностью, которая прямо или косвенно способствует, поддерживает, обеспечивает финансирование или способствует нарушению или попытке нарушения суверенитета или территориальной целостности Украины».

В запросе Андрея Мельниченко говорилось, что «г-н Мельниченко не имеет и не имел никакой связи с правительством России или президентом Путиным». «Он уехал из России 20 лет назад и уже 13 лет живет в Швейцарии. У министра нет разумных оснований полагать иначе».

Его жена, бывшая сербская модель и поп-певица, утверждает, что она неправомерно подверглась санкциям Канады, поскольку не имеет никаких связей с Россией и не имеет никакого отношения к компаниям, основанным ее мужем.

Канадские поверенные пары, Скотт Хатчисон и Элени Лутас из Henein Hutchison Robitaille LLP в Торонто, отказались комментировать свои дела.

История продолжается

Директор по связям с общественностью Андрея Мельниченко Александр Перихин не сразу ответил на запрос по электронной почте о комментарии.

Министерство внутренних дел Канады заявило в электронном заявлении, что оно «не может публиковать информацию о физических или юридических лицах, в отношении которых действуют особые экономические меры (Россия), или комментировать отдельные случаи».

«В ответ на незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину Канада ввела жесткие санкции против российского режима и его пособников», — говорится в заявлении.

Александра Мельниченко в своем заявлении утверждает, что является гражданкой Европы, которая «не имеет абсолютно никакого отношения к России».

Она отрицает какую-либо причастность к двум компаниям, основанным ее мужем, компании по производству удобрений «ЕвроХим» и угольной компании СУЭК, обе из которых принадлежат фонду, управляемому в Европейском союзе.

«Она просто бенефициар дискреционного траста, которым управляет независимый доверительный управляющий», — потребовала она. «Последний является законным владельцем указанных компаний».

В июне 2022 года ЕвроХим опубликовал «Заявление о собственности и контроле» после сообщений о том, что Андрей Мельниченко уступил право собственности на компанию своей жене до того, как ЕС наложил на нее санкции.

«Eurochem Group AG никогда не подвергалась санкциям и может продолжать свою важную миссию по поставке высококачественных питательных веществ для сельскохозяйственных культур на мировые рынки», — говорится в заявлении. «ЕвроХим» принадлежит и контролируется казначеями ЕС, а его бенефициар, Александра Мельниченко, не имеет контрольного пакета акций или влияния на «ЕвроХим». Следовательно, ни одно лицо, находящееся под санкциями, не контролирует ЕвроХим».

Александра Мельниченко утверждает, что ее «ошибочное» включение в санкционные списки Европейского Союза, Швейцарии и Канады вызвало «трудности для деятельности компаний по всему миру, усугубив продолжающийся продовольственный и энергетический кризис».

Андрей Мельниченко утверждает, что его ошибочно изображают «олигархом», контролирующим компании, который вызывает перебои в производстве на предприятиях в Европе после того, как Евросоюз ввел против него санкции.

В его судебном заявлении содержится предупреждение об аналогичных «непредвиденных последствиях» в Канаде, где в санкционный список России включены более 1300 человек.

В отчете говорится, что он не олигарх, а «бизнесмен, сделавший себя сам», со ссылкой на отчет Forbes, в котором говорится, что его состояние было заработано независимо и без связей с российским правительством как при Путине, так и при Борисе Ельцине.

Мельниченко занимает 58-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием более 25 миллиардов долларов, которое он накопил в начале 1990-х годов через ряд пунктов обмена валюты, прежде чем основать МДМ-банк, а затем ЕвроХим и СУЭК.

«Как это произошло в Европе, наказание г-на Мельниченко может нарушить деятельность ЕвроХима и СУЭК и негативно сказаться на мировых поставках удобрений, что, в свою очередь, может усугубить продолжающийся дефицит продовольствия», — говорится в заявлении федерального суда.

Подход Канады к России отличается от подхода других стран, находящихся в настоящее время под санкциями, сказала Джулия Вебстер, юрист по международной торговле из Торонто и партнер Baker McKenzie.

Она сказала, что в отличие от санкций против Гаити, Мьянмы, Ирана и Шри-Ланки, санкции Канады в отношении России представляют собой «настоящий разрыв для экономики», учитывая экономическое переплетение между западными странами и Россией до ее вторжения в Украину.

Она сказала, что санкционный список Канады отражает список союзных стран.

«Санкции осуществляются в координации с союзниками Канады», — сказал Вебстер. «Многие запреты, существующие между режимами санкций разных стран и людьми, фигурирующими в этих режимах санкций, частично совпадают, но есть и различия, и похоже, что в настоящее время в Канаде действует один из относительно более строгих режимы со своими союзниками».

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Андрея Мельниченко, сославшись на его присутствие на встрече Путина с ведущими российскими бизнесменами и олигархами в день вторжения в Украину.

«Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает или реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности. Украины», — говорится в сообщении ЕС.

Вскоре после того, как в ЕС были введены санкции против Андрея Мельниченко, итальянские власти конфисковали принадлежащую паре яхту «А» стоимостью 600 миллионов долларов, но другое их судно, моторная яхта «А» стоимостью 300 миллионов долларов, избежала подобной участи, пришвартовавшись в то время в Объединенных Арабских Эмиратах.

В августе 2022 года Соединенные Штаты назвали Мельниченко «помощником Путина», сославшись на его прошлую причастность к российскому сектору финансовых услуг.

Пара утверждает, что «листинг имеет серьезные социальные, экономические и личные последствия».

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 16 апреля 2023 года.

Даррелл Грир, The Canadian Press