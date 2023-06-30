Два человека, в том числе учитель, погибли в результате ракетного обстрела российской школы в Украине

(прокуратура Донецка)

Две женщины погибли в результате попадания российской ракеты в школу в селе УкраинаОб этом в пятницу сообщила украинская полиция на востоке Донецкой области.

В ходе забастовки в школе села Серговка погибли 56-летний учитель начальных классов и 44-летний главный бухгалтер.

Национальная полиция Украины сообщила, что еще шесть человек получили ранения в результате обстрела, который, по мнению следователей, был вызван ракетой «Искандер».

Прокуратура сообщила, что в здании находились только двенадцать рабочих. В украинских школах в пятницу не было занятий для учащихся.

«Российские силы прямым попаданием уничтожили школу, в которой находились мирные жители», — говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Четверо мужчин в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины в возрасте от 24 до 34 лет получили ранения и доставлены в больницу, сообщает прокуратура Донецкой области.

На видео, предоставленном полицией, видно, как неподвижного окровавленного человека несут в машину скорой помощи, а женщину вытаскивают из обширных завалов.

В пятницу группы мужчин, в том числе гражданские лица и спасатели, продолжали прочесывать завалы в поисках выживших.

Это произошло через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский приказал высшим военным руководителям усилить военный сектор на севере Украины после прибытия в Беларусь лидера российских наемников Евгения Пригожина.

Пригожин, начальник войск Вагнера, прилетел из Россия Во вторник он был отправлен в изгнание в Беларусь в соответствии с соглашением, заключенным президентом Александром Лукашенко, положившим конец его «восстанию» в России в субботу.

В сообщениях указывалось, что Вагнер может создать новую базу на пустующем военном объекте недалеко от города Осиповичи, примерно в 90 километрах от белорусской столицы Минска.

Отдельно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в пятницу, что украинские силы продолжают наступление на всех направлениях контрнаступления.

«Если говорить обо всей линии фронта, на востоке и юге, то мы захватили стратегическую инициативу и наступаем по всем направлениям», — заявила она украинскому телевидению.

История продолжается

Г-жа Маляр сказала, что украинские силы «уверенно» двигались по флангам вокруг разрушенного восточного города Бахмут, удерживаемого российскими войсками, и основные бои шли вокруг города.

Он добавил, что киевляне на юге двигались с переменным успехом и практически сровняли линию фронта.

«Двигаемся с переменным успехом, и бывают дни, когда расстояние больше километра, иногда меньше километра, иногда до двух километров», — сказала она.