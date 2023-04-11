Два человека погибли в результате взрыва в Амхаре, Эфиопия, на фоне протестов

Протесты против переназначения спецназа в Амхаре

В результате взрыва в Бахр-Даре погибли два человека

НАЙРОБИ (Рейтер) — По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице эфиопского региона Амхара, которую потрясли дни протестов против интеграции местных сил безопасности в национальную полицию и армию.

Члены местной армии Амхары и союзного ополчения заявили, что они выступили против приказа правительства распустить федеральную армию или полицию и присоединиться к федеральной армии, что вызвало дни протестов во многих городах по всему региону.

По словам полицейского, в результате взрыва в понедельник в Бахр-Даре два человека погибли и еще несколько получили ранения. Что стало причиной взрыва и было ли это связано с протестами, не уточняется.

В результате инцидента трое мужчин, которые смотрели футбол в баре, были убиты и 15 ранены, сообщил Митико Тегне, исполняющий обязанности медицинского директора городской больницы Аддис-Алем.

Банки, школы и правительственные учреждения были закрыты во вторник в другом городе Амхары, Дебре Берхан, после нескольких дней протестов в регионе против действий правительства.

По словам местных жителей, во вторник утром они слышали выстрелы и звуки тяжелого оружия на окраине города.

В другом инциденте, подчеркивающем ухудшение ситуации с безопасностью в Амхаре, Красный Крест Эфиопии сообщил, что неизвестные боевики застрелили акушерку и водителя скорой помощи в центральном районе Гондэр в воскресенье вечером.

«Мы просим любую вооруженную группу воздерживаться от подобных нападений и соблюдать нормы международного гуманитарного права», — заявил представитель группировки Месфин Дрейдж.

Благотворительная организация сообщила, что двое сотрудников католической службы помощи были застрелены в воскресенье в регионе Амхара.

Два гуманитарных источника сообщили, что Всемирная продовольственная программа также приостановила раздачу помощи в Амхаре с пятницы из-за протестов.

Гизасио Мулунех, представитель региональной администрации Амхары, и представитель федерального правительства Легис Толо не сразу ответили на просьбы прокомментировать взрыв, нападение на сотрудников Красного Креста или приостановку деятельности ВПП.

Представитель Всемирной продовольственной программы не сразу ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что распределение помощи в Амхаре было приостановлено.

Политики и активисты амхара осудили распоряжение правительства, требующее, чтобы местные силы из каждого из 11 регионов Эфиопии, которые имеют определенную степень автономии, интегрировались в федеральную полицию или армию.

Они говорят, что роспуск сил амхара сделает регион уязвимым для нападений со стороны соседних регионов, в том числе Тыграя, лидеры которого в ноябре согласились на перемирие с федеральным правительством, чтобы положить конец двухлетней войне, в результате которой погибли десятки тысяч человек.

В этом конфликте силы амхара сражались на стороне федеральной армии.

(Отчетность Джулии Паравичини и Хереварда Холланда) Авторы Хереворда Холланда, Джорджа Обулуца; Монтаж: Ангус МакСван, Аарон Росс и Алекс Ричардсон

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