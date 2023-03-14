ТОРОНТО — Двое мужчин погибли в понедельник после того, как пикап врезался в пешеходов на обочине дороги в городе Амке на востоке Квебека. Высокопоставленный канадский чиновник быстро исключил теракт или инцидент с национальной безопасностью.

Представитель провинциальной полиции сообщил, что еще девять человек получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.

сержант Хелен Сен-Пьер сообщила, что 38-летний водитель, местный житель, сдался полиции и был арестован по подозрению в смертельном наезде.

Высокопоставленный правительственный чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил, что инцидент не связан с терроризмом или национальной безопасностью. Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что он не уполномочен публично говорить по этому вопросу.

Власти не назвали мотив.

Сен-Пьер сказал, что погибшими были двое мужчин, одному за 60, другому за 70. Она добавила, что из раненых двое получили серьезные ранения, а остальные семеро находятся на осмотре.

Сен-Пьер сказал, что следователи и специалисты по реконструкции работают над установлением обстоятельств аварии.

«Все указывает на то, что это был единичный случай, что опасности в этом районе больше нет, и есть только один подозреваемый», — сказала она.

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Авария произошла сразу после 15:00 на улице Сен-Бенуа в Амки, городе примерно в 350 220 милях к северо-востоку от Квебека.

Областное управление здравоохранения подтвердило, что в больнице Амки объявлен «оранжевый код», что в целом указывает на ситуацию с большим количеством пострадавших.

Алан Гилберт, водитель грузовика, сказал, что ехал в Амке, когда увидел несколько машин скорой помощи с четырьмя или, может быть, пятью людьми, разбросанными примерно в 500 ярдах от него.

Он видел, как полицейский делал искусственное дыхание человеку, лежащему на земле. Он сказал, что в группе не было детей.

Об этом сообщила полиция в прошлом месяце в Лавале, Квебек. Мужчина за рулем городского автобуса умышленно врезался в детский сад, в результате чего погибли двое детей..

в 2021 году, Мужчина использовал пикап, чтобы убить четырех членов семьи иммигрантов в Лондоне, Онтарио.в том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал преступлением на почве ненависти, направленным против мусульман.