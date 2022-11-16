Два человека погибли при попадании ракеты российского производства в населенный пункт недалеко от границы с Украиной, сообщила Польша.

Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли участие в экстренной встрече мировых лидеров на Бали, Индонезия, в среду, чтобы обсудить взрыв в Польше, в результате которого погибли два человека. (Кевин Ламарк/Reuters)

Президент США Джо Байден и лидеры G7 и НАТО проводят ранее незапланированную встречу на Бали, чтобы обсудить взрыв, унесший жизни двух человек в Польше.

Польша сказал «Ракета российского производства» Он упал в селе недалеко от границы с Украиной во вторник.

На встрече присутствовали Байден, президент Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Нидерландов Марк. . Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Когда группу ненадолго засняли на камеру в среду утром по местному времени, Байдена спросили, может ли он рассказать журналистам больше о том, что он знает о взрыве в Польше.

«Нет», — ответил Байден, прежде чем камеры были выведены из комнаты.

Ранее Байден общался с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Байден и другие мировые лидеры собрались на индонезийском острове Бали на саммит G20.