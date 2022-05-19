Две карты показывают рост НАТО и изоляцию России с 1990 года.

Шведский солдат принимает участие в учениях 17 мая 2022 года. Ее страна вместе с Финляндией теперь хочет вступить в НАТО.

За последние 30 лет Россия становится все более изолированной от остальной Европы, и карты континента показывают, насколько опасными могут быть перемены.

Финляндия и Швеция на этой неделе объявили о своем намерении присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО), положив конец долгой истории военного нейтралитета обеих стран. Их планы появились после вторжения России в Украину в конце февраля. Ей якобы запретили вступать в НАТО.

Россия впервые напала на Украину в 2014 году, после того как гражданское восстание изгнало из страны пророссийского лидера. После этого Украина запросила у западных стран военную подготовку и помощь, но не вступила в НАТО.

Государства-члены НАТО обязаны по договору защищать друг друга. Как и Украина, Финляндия имеет протяженную границу с Россией.