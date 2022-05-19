Две карты показывают рост НАТО и изоляцию России с 1990 года.

Шведский солдат принимает участие в учениях 17 мая 2022 года. Ее страна вместе с Финляндией теперь хочет вступить в НАТО.
Джонатан Накстранд | Афп | Гетти Изображений
За последние 30 лет Россия становится все более изолированной от остальной Европы, и карты континента показывают, насколько опасными могут быть перемены.
Финляндия и Швеция на этой неделе объявили о своем намерении присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО), положив конец долгой истории военного нейтралитета обеих стран. Их планы появились после вторжения России в Украину в конце февраля. Ей якобы запретили вступать в НАТО.
Россия впервые напала на Украину в 2014 году, после того как гражданское восстание изгнало из страны пророссийского лидера. После этого Украина запросила у западных стран военную подготовку и помощь, но не вступила в НАТО.
Государства-члены НАТО обязаны по договору защищать друг друга. Как и Украина, Финляндия имеет протяженную границу с Россией.
Европа 1990
В 1990 году, через год после падения Берлинской стены, Советский Союз, в котором доминировала Россия, включал в себя Украину, страны Балтии и многие другие ныне независимые страны. Варшавский договор, союз, в котором также доминировала Россия, включал шесть вассальных государств, которые теперь также независимы.
В 1990 году, через год после падения Берлинской стены, Россия взяла под свой контроль Советский Союз и шесть союзников по Варшавскому договору.
Брайан Баш | CNBC
Европа 2022
За последние 32 года Германия воссоединилась, и все страны бывшего Варшавского договора вступили в НАТО. Три страны, которые когда-то были частью Советского Союза, — Эстония, Латвия и Литва — также вступили в НАТО.
По состоянию на 2022 год НАТО расширилась, чтобы разрешить въезд трем бывшим советским странам и всем бывшим странам Варшавского договора.
Брайан Баш | CNBC
Несмотря на желание Швеции и Финляндии присоединиться к своим северным соседям в НАТО, допуск может занять несколько месяцев или вообще быть запрещен.
Турция, член НАТО с 1952 года, возражает против принятия двух государств, называя скандинавские страны «Гостевые дома для террористических организаций. «
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