Две компании повышают осведомленность | Новости, спорт, вакансии

По сценарию Натаниэля Хоторна

писатель команды

Остинтаун – После смерти оператора эвакуатора в районе Цинциннати более дюжины буксирных компаний в долине Махонинг присутствовали в понедельник, чтобы распространять информацию о законе «двигайся и медленно».

На мероприятии были отобраны грузовики нескольких компаний Valley, а также представители полиции и пожарных служб Остинтауна, пожарной службы Уэзерсфилда и парка Lane LifeTrans вдоль моста Route 46 с их мигалками.

Согласно различным информационным агентствам Цинциннати, коронер округа Гамильтон объявил о смерти 32-летнего Гленна Юинга после того, как он был сбит автомобилем при попытке отбуксировать разбитую машину в воскресенье вечером.

Директор округа 4 Ассоциации дренажа и восстановления штата Огайо Пол Гресте объяснил, что целью мероприятия в понедельник было повышение осведомленности, несмотря на то, что мероприятие было проведено в последнюю минуту.

«Главное, что мы стараемся повышать осведомленность о законе», – сказал Герст. «Всего четыре часа, чтобы собрать все вместе, это было нормально. Пришлось сообщить Цинциннати, что Янгстаун их втягивает».

Подобное мероприятие проходило в Цинциннати.

Грист, который также работает в Jeswald Auto Truck Service в Остинтауне, надеется, что это событие и смерть оповестят автомобилистов.

«Люди просто сосредотачиваются на том, что они делают или куда они идут», – сказал Герст. «Это как русская рулетка для неравнодушных».

Полиция Остина сержант. Вэлори Делмонт объяснила, что закон применяется не только к службам быстрого реагирования, когда они находятся на шоссе Огайо.

«Закон Огайо о движении и замедлении движения требует, чтобы автомобилисты переходили на следующую полосу движения и снижали скорость при проезде любого придорожного транспортного средства с мигалками», – сказал Делмонт.

«К сожалению, нужно что-то подобное, чтобы люди заговорили об этом», – сказал Герст.

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