Две российские фотографии включены в программу Венецианского кинофестиваля – Общество и культура

Рим, 26 июля. Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера объявил в понедельник, что фильм «Беглец капитана Волконогова» режиссеров Алексея Чубова и Натальи Меркуловой включен в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 2021 года.

Российский дуэт уже второй раз участвует в старейших и престижных кинофестивалях мира. В 2018 году они представили «Человека, который всех удивил» на конкурс «Перспективы», награду за который получила актриса Наталья Кудряшова. В сюжете нового фильма, как и в предыдущем, присутствует мистицизм. В главной роли Юрий Борисов.

Основной конкурс включает в себя 20 фильмов, в том числе четыре итальянских, испанских, чилийских, украинских и французских фильмов.

Еще один фильм «Мама, я дома» режиссера Владимира Петукова, новичка Александра Сокурова с Ксенией Раппапорт и Юрием Борисовым в главных ролях, вошел во вновь созданную программу «Горизонты экстра».

Петуков – выпускник Сукуровской “Мастерской режиссеров кино и телевидения” Кабардино-Балкарского государственного университета. Ранее он был лауреатом конкурса «Кинотавр-2018» за фильм «Глубокие реки».

В этом году руководство Венецианского кинофестиваля представило конкурс «Горизонты экстра», спонсором которого является Армани. Премия Armani Beauty Award – приз зрительских симпатий, цель которого – знакомить с новыми тенденциями в мировом кинематографе. По словам Барбера, это первый раз, когда вручается приз зрительских симпатий на старейшем кинофестивале в мире.

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.