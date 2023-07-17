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Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено, поступают сообщения о взрывах

17 июля, 2023
Boleslava Sokolova

(Рейтер) — Российские официальные лица заявили в понедельник, что движение по построенному Россией Крымскому мосту было остановлено из-за «чрезвычайной ситуации», поскольку украинские СМИ сообщили о взрывах на мосту.

Сергей Аксенов, назначенный Россией губернатор, заявил, что чрезвычайное положение произошло на 145-й опоре моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем России. Других подробностей он не сообщил.

Украинское информационное агентство РБК сообщило, что на мосту были слышны взрывы.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, но на международном уровне он признан частью Украины.

Российский канал серой зоны, тесно связанный Telegram-канал группы наемников Вагнера, сообщил о двух ударах по мосту в 03:04 (00:04 по Гринвичу) и 03:20.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения. Комментариев от Украины не последовало.

Было не сразу ясно, что инцидент с мостом будет означать для сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море. Сделка истекает в понедельник и остается в подвешенном состоянии до вечера воскресенья.

Автомобильный и железнодорожный мост протяженностью 12 миль (19 км) были повреждены в результате взрыва в октябре прошлого года в результате нападения, которое, по словам Кремля, было организовано украинскими силами безопасности. Украина косвенно признала нападение лишь несколько месяцев спустя.

И Аксенов, и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявили, что создали в своих регионах оперативные штабы по устранению ЧП на мосту.

Поддерживаемая Россией администрация полуострова заявила, что в Крыму есть все необходимые запасы, но призвала жителей не ездить по мосту.

Пресс-секретарь украинского военного ведомства в Одессе Сергей Прачук опубликовал в своей телеграмме фотографию того, что вдалеке выглядит как линия от моста, разорванная посередине.

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Не сразу было ясно, связано ли это с нападением.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; редактирование Ким Когхилл, Майкла Берри и Гая Фолконбриджа)

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