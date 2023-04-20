Двое арестованы во Флориде за ведение бизнеса с украинским олигархом, находящимся под санкциями — nbc6 South florida

Американский бизнесмен и гражданин Беларуси были арестованы во Флориде по обвинению в нарушении санкций США в рамках схемы, которая включала покупку сталелитейных материалов на сумму более 150 миллионов долларов у изгнанных украинских олигархов, обвиняемых в финансировании поддерживаемых Россией сепаратистских группировок на востоке Украины.

Согласно протоколам суда, 41-летний Джон Онсалан из Орландо был арестован в прошлую пятницу, а гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, 46 лет, — во вторник.

«Арест Джона Кана Онсалана должен послужить предупреждением тем, кто стремится вести дела с лицами или организациями, находящимися под санкциями, которые угрожают безопасности Соединенных Штатов и наших союзников», — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

«Министерство юстиции безжалостно преследует тех, кто пытается уклониться от санкций против российского режима и чьи преступления позволяют режиму продолжать свою несправедливую и незаконную войну в Украине», — заявил Гарланд.

Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, через восемь лет после того, как в 2014 году она аннексировала украинский Крым. Две страны находятся в состоянии войны уже более года, а Украина получает помощь от США и других стран НАТО.

Согласно обвинительному акту, Унсалан через свою компанию ООО «Металхаус» в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года перевел Сергею Курченко и его компаниям более 150 миллионов долларов. Взамен Унсалан получил металлопродукцию, используемую в сталелитейной промышленности, и пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за продукты, которые не были доставлены. В прокуратуре говорят, что Карпушкин способствовал этим сделкам.

Согласно судебным документам, в 2015 году Курченко подвергся санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или объектов, имеющих экономическое значение.

Две попавшие под санкции компании — ООО «Компания Газ-Альянс», базирующаяся в Российской Федерации, и ЗАО «Внешторгсервис», базирующаяся на непризнанной территории Южной Осетии, — в 2018 году были определены Министерством финансов как действующие от имени и оказывающие материальную поддержку так называемые республики Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в удерживаемых сепаратистами районах восточной Украины.

Курченко покинул Украину в 2014 году, примерно в то время, когда бывший президент Виктор Янукович был подвергнут импичменту и отстранен от должности. Украинская прокуратура выдала ордер на арест Курченко вскоре после того, как он покинул страну, обвинив его в неуплате налогов в размере 130 миллионов долларов и краже 180 миллионов долларов у банковских вкладчиков.

Ансалану было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях; 10 пунктов обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях; 1 пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе и 10 пунктов обвинения в международном отмывании денег. Обвинение обвиняет Карпушкина в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США. Каждое обвинение предполагает возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Адвокату Унсалана отправлено электронное письмо с просьбой дать комментарий. В судебных протоколах в сети не указан адвокат Карпушкина.