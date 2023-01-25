Двое британских добровольцев погибли на востоке Украины | Российско-украинские военные новости

Родственники мужчин говорят, что они были убиты, когда пытались покинуть город Соледар по гуманитарным соображениям.

По словам их родственников, двое британских добровольцев, пропавших без вести на востоке Украины, были убиты во время гуманитарной эвакуации из Солитера.

Эндрю Бэгшоу, 48 лет, и Кристофер Барри, 28 лет, исчезли в начале этого месяца, когда они направлялись к городу соляных шахт Соледар, где российские и украинские войска ведут ожесточенную борьбу за контроль.

Семья Барри подтвердила, что оба были убиты в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наша любимая Крисси была убита вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Солатара на востоке Украины», — говорится в опубликованном во вторник заявлении.

Украинская полиция заявила 9 января, что они потеряли связь с Бакшей и Перри после того, как 6 января они выехали из Краматорска в Соледор.

Семья Бэгшоу сообщила, что при попытке спасти пожилую женщину погибли два человека, сообщает Sky News.

В заявлении не сообщалось подробностей об обстоятельствах смерти мужчин, добавлялось, что Барри «оказался втянутым в Украину в самые мрачные часы в начале российского вторжения в марте и помог нуждающимся, спася более 400 жизней и многих брошенных животных. .»

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что поддерживает семьи. Бэгшоу также является гражданином Новой Зеландии, где он жил, когда переехал в Украину.