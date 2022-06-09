Двое британцев и марокканец приговорены к смертной казни российским уполномоченным судом на Украине

ЛОНДОН (Рейтер) — Суд в Донецкой Народной Республике, одной из марионеток России на востоке Украины, приговорил к смертной казни двух британцев и марокканца, арестованных во время боев на стороне Украины в четверг. .

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на судебного чиновника заявило, что суд признал троих — британцев Эйдена Аслина и Шона Беннера и марокканца Ибрагима Саадуна — виновными в «наемнической деятельности и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя Демократической Республики Конго». .» .

Трое мужчин были схвачены во время боев на стороне Украины против России и поддерживаемых Россией сил после вторжения в Россию 24 февраля. Их адвокат сказал, что они обжалуют это решение.

Великобритания раскритиковала решение суда, назвав его «ложным решением».

«Решительно осуждаю вынесенный российскими агентами на востоке Украины приговор Эйдену Эслину и Шону Бонеру», — написала в Twitter госсекретарь Лиз Трасс. «Они военнопленные. Это ложное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности».

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта и не должны подвергаться судебному преследованию за участие в боевых действиях.

Роберт Дженрик, член парламента от региона, где проживает семья Эслин, заявил, что судебное разбирательство сродни «фиктивному судебному процессу советских времен», и потребовал, чтобы Трасс был отозван послом России в Госдепартаменте.

«Российский посол и российское правительство должны знать, что им это не сойдет с рук», — сказал он Би-би-си.

Во время судебного разбирательства троих мужчин держали в клетке с черными решетками, охраняли солдаты с закрытыми лицами и с нарукавными повязками с пророссийским символом «Z», прежде чем их попросили встать, пока им зачитывали приговор. Он показал видеозапись из зала суда, которую опубликовало РИА Новости.

История продолжается

Поспешный судебный процесс проходил в основном за закрытыми дверями, а информация о ходе судебного разбирательства была передана избранным российским государственным информационным агентствам.

Менее чем за 24 часа до вынесения приговора Бейнер и Саадун признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти, свидетельствует видеоролик, опубликованный РИА Новости. Эслин, похоже, признал себя виновным в меньшем обвинении в хранении оружия и взрывчатых веществ.

Об этом судья Александр Никулин заявил журналистам в суде после вынесения судом обвинительного приговора, не говоря уже о том, что все обвиняемые без исключения признали себя виновными по всем пунктам обвинения. суждение.

«При вынесении приговора суд руководствовался не только установленными нормами и правилами, но и важнейшим и незыблемым принципом справедливости. Именно это и позволило принять это сложное и трудное решение о применении исключительной меры и «наказание в виде смертной казни», — добавил он.

непризнанная страна

Корейская Народно-Демократическая Республика является одним из двух поддерживаемых Россией отдельных образований в Донбассе на востоке Украины, за освобождение которых, по словам России, она ведет борьбу с украинскими войсками.

За три дня до того, как 24 февраля началось вторжение в Украину, Россия признала их независимыми государствами, что Украина и Запад осудили как незаконный шаг.

Великобритания не признает Корейскую Народно-Демократическую Республику, и Великобритания публично не общалась с местными официальными лицами по этому вопросу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ранее на этой неделе, что если Лондон поставит этот вопрос непосредственно перед ДРК, это может означать фактическое признание независимости региона.

Поддерживаемые Россией силы захватили британских граждан 28-летнего Аслина и 48-летнего Беннера в Мариуполе в апреле во время ожесточенной битвы за контроль над городом. Их семьи говорят, что они живут в Украине с 2018 года.

Марокканец Саадун сдался в марте во время боев в небольшом городке между Мариуполем и областным центром Донецком.

Марокканские власти не комментировали это дело с момента его ареста.

Потерпев неудачу в своем первоначальном наступлении на столицу Киев, российские силы и их марионетки переориентировались на юго-восточный регион Донбасса, создав в последние недели так называемый «сухопутный коридор» между Россией и Крымом, который она аннексировала у Украины в 2014 году.

(Отчетность офисов Reuters; под редакцией Алекса Ричардсона)