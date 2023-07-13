Двое в больнице, два дома повреждены в Киеве в результате удара российского беспилотника за ночь

КИЕВ, Украина (AP) — Российские силы обстреляли город Киев из иранских самодельных беспилотников Shahed рано утром в четверг, сообщает Киевская городская администрация.

Взрывы были слышны в разных частях города, а обломки перехваченных беспилотников упали на четыре района украинской столицы, сообщает МВД Украины. Были повреждены здания, два человека госпитализированы с осколочными ранениями. Ранее городские власти писали в Telegram, что обломки упали на пять районов.

Муниципальные власти написали в Telegram, что выявлено и сбито около 10 беспилотников.

Спасатели потушили возгорание в 16-этажном доме, а также в нежилом здании. В ведомстве написали, что обломки «повредили фасад» 25-этажного жилого дома.

Владимир Мутус, 22-летний житель 25-этажки, осторожно пробирался по полу обшарпанной квартиры, его шаги сопровождались звуком бьющегося стекла. Ветхая мебель была покрыта толстым слоем пыли.

«Я был в своей квартире и вдруг услышал хлопок, все. Потом сработала сигнализация, и я спустился в убежище».

Он сказал, что несколько человек получили ранения, но все они живы.