Двое палестинцев убиты в результате того, что боевики открыли огонь по силам ЦАХАЛа в связи с ослаблением блокады Наблуса

По словам израильских военных, палестинские боевики из проезжавшей мимо машины открыли огонь по израильским силам недалеко от Наблуса рано утром в пятницу, сообщили израильские военные, через несколько секунд после того, как армия объявила о снятии осады палестинского города после победы над местным движением.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что двое палестинцев были убиты, а третий ранен в результате израильского обстрела.

В заявлении израильской армии говорится, что группа солдат в городе Хавара, к югу от Наблуса, открыла огонь по двум «подозреваемым» автомобилям после того, как проезжающий автомобиль открыл огонь по отдельным силам на позиции ЦАХАЛа в городе.

Армия заявила, что солдаты не пострадали, и травмы были выявлены.

Представители органов здравоохранения Палестины заявили, что 47-летний Имад Абу Рашид был убит израильскими солдатами выстрелами в голову, грудь и живот, а 35-летний Рамзи Сами Збара был ранен в сердце.

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Третий палестинец также был доставлен в больницу Рафидия в Наблусе, где его состояние было классифицировано как стабильное.

Армия заявила, что солдаты, стрелявшие по машинам, находились в этом районе в рамках обычных операций, в том числе устраивали засады на палестинских нападавших.

Силы обыскивают район в поисках дополнительных подозреваемых, и, по данным ЦАХАЛа, на месте происшествия было обнаружено несколько гильз.

На видео, размещенном в социальных сетях, показана машина, которая попала под израильский обстрел, с несколькими разбитыми окнами и дырками от пуль. Он также показывает балаклаву на сиденье.

Нападение произошло примерно через час после того, как израильская армия объявила об открытии ряда въездов в город Наблус, который с 12 октября находится под плотным военным кордоном.



«После оценки ситуации… было решено изменить метод ограничения передвижения в районе Наблуса, и сегодня вечером будут открыты некоторые въезды в город», — говорится в заявлении представителя израильской армии, отправленном вскоре после полуночи.

Не сразу стало ясно, был ли контрольно-пропускной пункт Хавара среди вновь открытых.

Решение ослабить осаду города было принято после того, как Израиль, по-видимому, добился значительных успехов в борьбе с террористической группировкой Lions Den в последние дни. Частная группа, сформированная менее двух месяцев назад, взяла на себя ответственность за ночные нападения на солдат и населенные пункты, в том числе за перестрелку 11 октября, в результате которой погиб один военнослужащий.

Боевики присутствуют на похоронах погибших в ходе столкновений, вспыхнувших после ночного рейда Израиля на террористическую группировку «Логово льва» в городе Наблус на Западном берегу, 25 октября 2022 г. (Роналдо Шемидт / AFP)

Во вторник израильские силы совершили налет на дом, которым пользовался Лайонс Дин в Старом городе Наблуса, по всей видимости, убив лидера группы и четырех других боевиков, а также уничтожив завод по производству бомб. Это произошло на следующий день после того, как еще один видный член был убит в ходе рейда, приписываемого Израилю.

По крайней мере четыре члена Lion’s Den сдались службам безопасности Палестинской автономии поздно вечером в среду в рамках сделки, которая дает им защиту от израильских репрессий, в результате которых в последние дни также произошел ряд арестов.

Члены Lion’s Den пообещали продолжить атаки.