Двое погибших в авиакатастрофе ВВС США в Алабаме: отчет

Японские воздушные силы самообороны заявили в субботу, что в авиакатастрофе в Алабаме погибли офицер японских ВВС и обученный пилот ВВС США.

В заявлении японских сил говорится, что японский младший лейтенант и американский инструктор потерпели крушение около 8 часов утра по японскому стандартному времени в субботу, когда Т-38 собирался приземлиться в аэропорту Монтгомери.

NHK со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщает, что лейтенант изучал маневрирование и другие навыки в рамках учебной программы ВВС США, чтобы стать летчиком-истребителем. Пилоты ВВС США регулярно участвуют в обучении пилотов Т-38 союзников.

В заявлении, в котором имена двух солдат не называются, говорится, что инцидент расследуется.

С момента его создания в 1960-х годах на Т-38 летали более 72000 пилотов ВВС США. В основном используется для обучения новых пилотов, по словам их производителей, Northrop Grumman. Более 500 Т-38 все еще находятся на вооружении ВВС США и НАСА.

Самолет, с которым вы столкнулись Наличные Будучи небезопасным и устаревшим, его планируется заменить самолетом Boeing T-7 Red Hawk с 2023 года.

В четверг отдельный самолет Т-38 ВВС США с базы ВВС Белл в Калифорнии столкнулся с проблемой шасси во время посадки, говорится в сообщении. Military.com. На тот момент сообщений о травмах не поступало.

Юка Обаяши внесла свой вклад в репортаж Reuters.