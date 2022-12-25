Двое пропали без вести после схода лавины в Австрии – АПА

(Рейтер) — Два человека до сих пор пропали без вести после схода лавины в горнолыжном районе Лех/Цверс на западе Австрии в воскресенье, что первоначально привело к поиску 10 человек, которые, как полагали, будут похоронены, сообщило австрийское информационное агентство APA.

Лавина сошла около 15:00 (14:00 по Гринвичу), сказал Апа, добавив, что вскоре после этого было развернуто несколько вертолетов и поисковых групп.

Подозрение о том, что 10 человек были погребены под лавиной, было основано на видеоролике лыжника, который показал, «как лыжники соприкасаются с лавиной».

Один из спасенных был ранен и был доставлен по воздуху в больницу в Инсбруке. Как сообщил АПА член Регионального совета безопасности Кристиан Гантнер, еще один человек получил ранения, но сумел освободиться и доставить его в другую больницу.

Еще шесть человек, замеченных на видео, не пострадали.

Алжирское информационное агентство сообщило, что судьба последнего пока неизвестна.

Лиш / Цверс продает себя Как «один из лучших горнолыжных курортов в мире» и часть колыбели горнолыжного спорта. Недавняя запись об условиях катания на лыжах на веб-сайте курорта предупреждает о «значительной лавинной опасности».

На веб-сайте курорта сообщается, что горнолыжная зона закрыта в 17:00 (16:00 по Гринвичу) в воскресенье, а информация о катании на лыжах появится в 8:00 (07:00 по Гринвичу) в понедельник. Связаться с представителем курорта для комментариев не удалось.

Автор Пол Карелл. Монтаж Хью Лоусона

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.