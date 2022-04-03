два русский Солдаты умерли после того, как съели «отравленные» пироги, которые он им дал украинец Граждане, утверждает украинская спецслужба.

Солдаты России 3исследования и разработки Мотострелковое отделение погибло сразу после того, как съело лакомства, предложенные жителями соседнего Исиума. ХарьковОб этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Еще 28 российских военнослужащих находятся в реанимации, еще сотни страдают «тяжелыми заболеваниями» после употребления отравленных спиртных напитков «неизвестного происхождения».

Агентство сообщает: «Украинцы всеми доступными средствами противостоят оккупантам. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) угощали россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными блинами.

В результате двое пассажиров погибли на месте, еще 28 были переведены в реанимацию. Объясняется их текущий статус.

«Еще около 500 военнослужащих 3-й мотострелковой дивизии Российской Федерации госпитализированы в связи с острым отравлением алкоголем неустановленной этиологии».

Официальные лица заявили, что российское правительство отклоняет эти случаи как «небоевые потери».

Агентство добавило, что мирные жители Украины всеми доступными средствами противостоят российским силам.

Ожидается, что в ближайшие недели Изюм увидит новые бои, поскольку, как известно, Путин перегруппировывается для боев на востоке Украины.

Тысячи мирных жителей Украины погибли и более 4 миллионов бежали из страны с тех пор, как 24 февраля Владимир Путин начал вторжение в страну. Его армия не смогла достичь своих основных военных целей из-за проблем с логистикой, низкого морального духа и ожесточенного украинского сопротивления.

По оценкам НАТО, Россия потеряла в конфликте от 7 000 до 15 000 солдат.

В субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы отбили у российских войск всю Киевскую область.

Г-жа Мальяр сказала, что район вокруг столицы был «освобожден» на фоне растущего количества свидетельств того, что российские войска отступают из этого района, понеся большие потери.

«Ирбин, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от оккупантов», — написала она в Facebook.