Лучшая теннисистка России Дарья «Даша» Касаткина сделала то, чего раньше не делала ни одна российская спортсменка ее ранга, — она ​​попала в нокаут.

В то время как профессиональные спортсмены из Канады или США открыто говорят о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, становится все более распространенным явлением, для российских спортсменов об этом почти никто не слышал.

Но в интервью Опубликовано в Интернете на этой неделе 25-летний мужчина рассказал о своих отношениях с другой женщиной. я также поделился Фото в социальных сетях С женщиной, которую она называла «мой прекрасный пирог», — олимпийской фигуристкой Натальей Заппяко.

Касаткина, которая сейчас живет и тренируется в Испании, не стала откровенно говорить о своей ориентации, но описала, как трудно быть геем в России.

«Жить в мире с самим собой — это единственное, что имеет значение, и к черту всех остальных», — прочитал я английский перевод 12-го места в рейтинге русских комментариев независимому спортивному журналисту Вите Кравченко.

Ее объявление появилось после очередной спортивной рекламы. Женская футболистка Надежда «Надя» Карпова. Поговорите с Би-би-си В июне о том, что она лесбиянка и чувствует себя более свободной, чтобы жить открыто теперь, когда она также живет в Испании и играет за испанскую команду.

Спортсмены также критикуют вторжение России в Украину

Обе женщины также раскритиковали вторжение их родины в Украину, а Карпова сказала, что «не может смотреть на эту жестокость и молчать». Касаткина сказала, что хочет, чтобы война закончилась, и сказала, что не прошло и дня с тех пор, как она ее начала, и она не думала об этом.

«Я не могу представить, через что они проходят, это полный кошмар», — сказала она в интервью.

«Я не могу представить, что что-то подобное может произойти [with] Елена Лебелина, президент независимой Российской федерации спорта лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, сообщила CBC News, что спортсмен проживает в России из-за рисков, связанных с такими данными.

Она назвала открытость спортсменов «расширяющей возможности».

Дарья Касаткина (справа) беседует с российским видеоблогером Витей Кравченко о своих отношениях с другой женщиной и о том, как тяжело геям жить в России. (Витя Кравченко/YouTube)

Осуждение войны и высказывания о проблемах ЛГБТ могут доставить этим спортсменам массу неприятностей в России, где гомофобная риторика — в том числе Недавние попытки Чтобы еще больше ввести уголовную ответственность за разговоры о проблемах ЛГБТ в СМИ или на публике, которые переплетаются с сообщениями Кремля о его войне в Украине.

«Я думаю, что в сознании этих смелых женщин они вышли [and] «Они как бы нанесли российскому правительству два удара, — сказала Делия Гаворова, президент российской организации по защите прав ЛГБТ-сообщества «Сфера».

Речевое преступление

С марта критика военного вторжения в Украину стала уголовным преступлением в России, где оно именуется «спецоперацией». Хьюман Райтс Вотч Это называется «Беспощадная попытка подавить все инакомыслие» и десятки активистов, журналистов и простых граждан Теперь вам предъявлены обвинения .

Кроме того, в 2013 году был введен запрет на Пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений» для несовершеннолетних — в кино и на телевидении, в Интернете и на публичных мероприятиях — и наказывается штрафом и/или лишением свободы. Но есть новые попытки расширить этот закон, чтобы запретить любое обсуждение сексуальной и гендерной идентичности в СМИ.

Лебелина сказала, что нападки на права ЛГБТ в России помогли заложить основу для российского наступления на Украину — и наоборот — объясняя это тем, что актам агрессии предшествуют репрессии против гражданских свобод и прав человека.

Смотреть | Пропагандистская кампания Путина получает помощь от жителей Запада: Западники помогают Путину в пропагандистской войне с Украиной Внимание: эта история содержит графические изображения | Когда дело доходит до пропагандистской пропаганды войны на Украине, президенту России Владимиру Путину помогает группа представителей Запада с долгой историей распространения дезинформации, в том числе Джон Марк Дагган и канадка Ева Бартлетт.

Вините во всем «западное влияние»

Гаворова сказала, что правительство рассматривало возможность высказывания о правах ЛГБТ или «любой критики действий правительства», мотивированной «западным влиянием». Ее организация среди них Правительство считает ее «иностранным агентом».

Лиза Сандстрем, профессор политологии Университета Британской Колумбии, изучающая российскую политику и активность гражданского общества, сказала, что война, по мнению президента Владимира Путина, связана не только с западными ценностями, но и с «посягательством» НАТО на границы России. . Эффект близок.

Поскольку конфликт не продолжается, как ожидал Кремль, Сандстром сказал, что нацеливание на ЛГБТ может быть «хорошим способом изменить канал, чтобы найти альтернативного врага».

Язык, использованный в преддверии вторжения пятью месяцами ранее на этой неделе, имеет сходство с нарративами, используемыми против гей-сообщества в России.

Путин и его соратники нацелились на то, что в российском обществе считается «нетрадиционными» ценностями, что они и подчеркивали. В своем выступлении 24 февраля предвещая начало вторжения.

«Они стремились разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои ложные ценности, которые подорвали бы нас», — сказал Путин, имея в виду США и их западных партнеров. «Отношение, которое они насильственно навязывают своим странам, отношение, которое ведет непосредственно к деградации и вырождению, потому что оно противоречит человеческой природе».

ОМОН арестовал активиста за права геев во время гей-мероприятия в Санкт-Петербурге в 2013 году. Собрание было объявлено незаконным в соответствии с законом о борьбе с «гей-пропагандой». (см. фликр)

Глава Русской Православной Церкви также оправдать вторжение . Он отметил, что разрешение проведения гей-парадов было «проверкой на лояльность» для западных стран, и имело место «принципиальное неприятие» таких западных ценностей в отколовшихся регионах Донбасса Украины, которые, как утверждает Россия, защищают.

Это отражает стремление последнего десятилетия сосредоточить российскую политику на «традиционных ценностях», сказала Гарофова, и то, что Россия позиционирует себя как «одну из немногих стран, которые еще не отступили перед лицом всеобщего не- традиционалистская пропаганда».

Хотя, по словам Сандстрем, понятие «нетрадиционный» выходит за рамки только геев и включает всех, кто бросает вызов традиционным семейным ценностям и гендерным ролям, в том числе активисток-феминисток.

«Они были одними из самых мобилизованных, организованных, активных и антивоенных голосов», — сказала она. Она добавила, что очередное подавление прав ЛГБТ путем внесения поправок в Закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений также является способом попытаться «упразднить их дискурс».

«Людей сажают за меньшее».

Лебелина сказала, что Касаткина сделала что-то «вдохновляющее» для многих молодых россиян «прямо из чулана». «Нам нужно больше таких людей, как Даша, чтобы отстаивать позицию ЛГБТ-сообщества».

Но она прекрасно понимает, что для теннисистки могут быть последствия.

«Людей сажают в тюрьму за меньшее», — сказала она.

Катакина была взволнована, когда сказала Кравченко, что, по ее мнению, она не сможет вернуться в Россию после того, как рассказала ему на камеру о своих однополых отношениях и своем желании положить конец войне в Украине. (Витя Кравченко/YouTube)

Кацаткина призналась в своем интервью, что ее беспокоят последствия того, что она сказала, даже возможность конфискации имущества или лишения ее гражданства.

Гаворова сообщила CBC News, что Касаткина, возможно, пока не столкнулась с прямыми последствиями своих слов, но отметила, что, возможно, семья и друзья начинающей спортсменки все еще живут в России и могут пострадать.