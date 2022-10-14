Двойной стандарт арктического климата, позволяющий России и Китаю эксплуатировать нефть и LGN

Арктика, регион, который очень жаждет потреблять энергоресурсы Пекин из-за его до сих пор неиспользованных запасов нефти. … [+] и природный газ. Ожидается, что благодаря глобальному потеплению ледяные плиты, покрывающие Арктику, отступят. AFP через Getty Images

Администрация Байдена обнародовала свою арктическую стратегию, основанную на четырех столпах безопасности, климате, устойчивости и сотрудничестве. Сенатор от Аляски Дэн Салливан похвалил четыре столпа, но упустил пятый: ответственное освоение ресурсов на Аляске. По сравнению с разрозненным документом Белого дома у России и Китая гораздо более подробные планы на регион. На мероприятии, недавно проведенном Хадсоновским институтом в ХХ веке, рассматривалась роль Китая в Арктике. Следует отметить, что крупнейшие в мире месторождения нефти и природного газа могут находиться в Арктике, районе, в значительной степени непроницаемом для льда и ледников. Однако с таянием Северный Ледовитый океан может стать судоходным в течение 10-20 лет, что приведет к тому, что международные судоходные пути будут отрезаны на несколько недель.

Бывший посол в НАТО и сенатор от Техаса Кей Бэйли Хатчинсон осудила двойные стандарты в том, что Россия и Китай «сотрудничают» в добыче арктического СПГ, в то время как настоящие арктические страны, такие как США, Канада, Дания и Норвегия, должны поддерживать климатические цели и избегать ископаемых. топливо. Парадокс, отметила она, заключается в том, что американские компании находятся в лучшем положении для разработки ресурсов наиболее инновационным, экологически безопасным, но ограниченным способом. Вторжения в Украину можно было бы избежать, если бы Европа преждевременно не свернула свои угольные и ядерные программы. Если бы европейская нация культивировала свои первоначальные источники энергии, у Путина не было бы никакого влияния.

Лисло Одегаард, старший научный сотрудник Гудзоновского института и профессор Норвежского института оборонных исследований, рассказала о пунктах своей недавней статьи. Российская Арктика и проекты НАТО Она объяснила хрупкие отношения между Россией и Китаем в регионе. Глобальные санкции толкают их в мир вместе, усиливая преимущества отделения их от мировой экономики и использования их собственных платформ для телекоммуникаций (Huawei), валюты (юань), глобального престижа (Bido) и судоходных путей. Я отметил ,

«Китайские инвестиции в инфраструктуру, энергетику и добычу полезных ископаемых в Арктике обеспечивают Пекин возможностями ISR двойного назначения. Данные, которые Китай собирает и передает, повысят способность Москвы и Пекина угрожать линиям снабжения НАТО в Северной Атлантике и координировать задачи, стоящие перед НАТО на всем протяжении побережье Китая и границы России с НАТО». Интеграция российских и китайских спутниковых навигационных систем может еще больше укрепить стратегическое сотрудничество, помогая усложнить демонстрацию силы НАТО посредством скоординированных нарушений GPS. ракеты против оборонной инфраструктуры НАТО… НАТО может оказаться не в состоянии легко договориться о всеобъемлющем подходе к Китаю. стратегическая и оперативная компетентность НАТО в защите государств-членов».

Бывший посол США в Дании Карла Сэндс подробно рассказала об усилиях по восстановлению консульства США в Нууке, Гренландия, и о том, как она узнала, что американские силы не были должным образом обучены или оснащены для участия в конфликте. У США всего два ледокола, а у России и Китая их десятки. Каре Гроес Кристианен, генеральный директор Odense Maritime Technology, рассказал, как его компания может строить фрегаты за 3 месяца и как коммерческие корабли военного назначения могут быть оснащены модульным усовершенствованием в стиле LEGO.

Историк Дэвид Райт из Университета Калгари отмечает, что Пекин был бы в восторге от того, что страны Ната тратят доходы на обеспечение безопасности Арктики и отвлекают свое внимание от Тайваня.

Марк Лантин, профессор политологии Арктического университета Норвегии, Тромсё, и главный редактор блога Arctic News над кругом и автор внешняя политика Китая (3исследования и разработки издание) согласился с тем, что у Китая были злонамеренные замыслы, и предостерег от переоценки возможностей. Он отказался от утверждения, что претензии Китая на этот район незаконны, поскольку многие страны заявляют, что заинтересованы в арктической политике, даже если у них нет границ.

Бывший госсекретарь Майк Помпео и его выдающийся коллега из Хадсона подвергли критике некоторые глобальные дебаты об Арктике, назвав их «экологическими праздниками», которые не могут охарактеризовать или спланировать российскую агрессию в регионе. . . Если бы в Арктике не было безопасности, не было бы и среды для защиты. Неясно, готово ли НАТО остановить деятельность России в Арктике.

Помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли завершил заседание, отметив, что с Арктикой происходит «возвращение в будущее» и что необходимость перевооружения не за горами.