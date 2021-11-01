Дворец Луиджи: Nintendo, первые наборы LEGO

рисунок : Головоломки

Особенности Nintendo Марио Настолько, что когда они закатывают глаза своему младшему брату ЛуиджиЭто делает эти моменты ярче. Так было с Lego: два месяца назад Зеленый сантехник есть свой Курс Супер Марио для начинающих И теперь он получает группы Все для себя. Ну, орки-упыри, которым нужна часть его одежды.

Тройное расширение Он прибудет в 2022 году по всем параметрам. особняк Луиджи Эта чудесная магия подгруппы, где Луиджи Марио идет в дома с привидениями И разбить призраков пылесосом. За 30 долларов в набор Lab и Poltergust войдут профессор Э. Гадд и его лаборатория, где вы сможете их протестировать. ловить фантом Навыки с Poltergust, которые поставляются с добавкой Strobulb. Охота на золотого призрака вознаградит вас монетой, если вам понадобится стимул для охоты на этого придурка.

Второй набор, Entryway, будет стоить 40 долларов, и вы придумали творческий способ победить Bogmire. Вам также нужно будет найти и вернуть ему золотую кость Полтерпапа. Просто постарайтесь не бояться Бу, пока вы в пути.

Наконец, набор Haunt-and-Seek за 80 долларов включает серию вращающихся полос, идеально подходящих для охоты за драгоценными камнями и борьбы с призраками. Прикрепив два других набора к этому набору, вы получите целый большой особняк, с которым можно поиграть и изменить так, как вы хотите, а в пресс-релизе предлагается использовать другие наборы Lego Super Mario, чтобы добавить еще больше разнообразия. С друзьями это может быть хороший способ получить немного Дворец Луиджи Многопользовательский режим, если вы достаточно креативны. Возможно, это могла быть новая версия LAN-вечеринок, учитывая, что эти вечеринки давно исчезли, за некоторыми исключениями.

G / O Media может получить комиссию

все трое Дворец Луиджи Коллекции будут запущены во всем мире 1 января. Если вы что-нибудь сделаете и сможете получить комбо, это неплохой способ встретить новый год.

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