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Дворец Луиджи: Nintendo, первые наборы LEGO

1 ноября, 2021
Artem Sokolov

Дети играют с Lego Luigi и Lego Toad в дополнении Luigi's Mansion Haunt-and-Seek.

рисунок: Головоломки

Особенности Nintendo Марио Настолько, что когда они закатывают глаза своему младшему брату ЛуиджиЭто делает эти моменты ярче. Так было с Lego: два месяца назад Зеленый сантехник есть свой Курс Супер Марио для начинающихИ теперь он получает группы Все для себя. Ну, орки-упыри, которым нужна часть его одежды.

Тройное расширение Он прибудет в 2022 году по всем параметрам. особняк Луиджи Эта чудесная магияподгруппы, где Луиджи Марио идет в дома с привидениями И разбить призраков пылесосом. За 30 долларов в набор Lab и Poltergust войдут профессор Э. Гадд и его лаборатория, где вы сможете их протестировать. ловить фантом Навыки с Poltergust, которые поставляются с добавкой Strobulb. Охота на золотого призрака вознаградит вас монетой, если вам понадобится стимул для охоты на этого придурка.

Второй набор, Entryway, будет стоить 40 долларов, и вы придумали творческий способ победить Bogmire. Вам также нужно будет найти и вернуть ему золотую кость Полтерпапа. Просто постарайтесь не бояться Бу, пока вы в пути.

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