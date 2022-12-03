Дебютный роман автора Comox отражает его знание российской культуры и политики.

Стюарт Гудингс, автор романов «Комокс и остров Денмана», опубликовал свой первый роман. Мой друг мой враг Действие фильма происходит в России, а две женщины, Надежда и Алла, охвачены страхом и трудностями дружбы в решающий момент современной российской истории.

После долгой карьеры на государственной службе в Оттаве и Виктории Гудингс поселился в Комоксе 12 лет назад и стал активно участвовать в писательском сообществе острова Денман и долины Комокс.

В Денмане он возглавляет популярный ежегодный фестиваль читателей и писателей, а также является активным членом Ассоциации писателей долины Комокс.

В период с 1995 по 2015 год он несколько раз посещал Россию и Украину с миссиями по оказанию технической помощи, чтобы помочь этим странам адаптироваться после распада Советского Союза. Роман отражает его знание русской культуры и политики.

Хотя история двух женщин, чья жизнь сильно пострадала от войны и терроризма, является вымышленной, главный инцидент книги — захват заложников в театре в центре Москвы — на самом деле произошел в 2002 году, в результате чего погибло более 100 заложников. из-за безжалостного спасения и халатности российского руководства. Это было первоначальным источником вдохновения Гудингса для написания его романа.

Мой друг, мой враг Он издается Friesen Press и доступен в Blue Heron Books и Laughing Oyster, а также в Friesen Press или на Amazon. Goodings доступен для книжных клубов или организаций, заинтересованных в представлении романа. У него будет раздача автографов в Blue Heron Books в Комоксе в субботу, 26 ноября, с 11:00 до 15:00, и автограф-сессия в Laughing Oyster в Куртенэ в пятницу, 2 декабря, с 14:00 до 16:00.

Подробнее о книге и авторе можно узнать на их сайте: stewartgoodings.ca

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