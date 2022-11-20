Дебютный роман автора Comox отражает его знание российской культуры и политики.

Стюарт Гудингс, писатель Комокса и Острова Денмана, опубликовал свой первый роман. Мой друг мой враг Действие фильма происходит в России, и в нем участвуют две женщины, Надежда и Алла, охваченные страхом и трудностями дружбы в решающий момент современной российской истории.

После долгой карьеры на государственной службе в Оттаве и Виктории Гудингс поселился в Комоксе 12 лет назад и стал активно участвовать в писательском сообществе острова Денман и долины Комокс.

В Денмане он возглавляет популярный ежегодный фестиваль читателей и писателей, а также является активным членом Ассоциации писателей долины Комокс.

В период с 1995 по 2015 год он несколько раз посещал Россию и Украину с миссиями технической помощи, чтобы помочь этим странам адаптироваться после распада Советского Союза. Роман отражает его знание русской культуры и политики.

Хотя история двух женщин, чьи жизни сильно пострадали от войны и терроризма, является вымышленной, главный инцидент книги — захват заложников в театре в центре Москвы — на самом деле произошел в 2002 году, в результате чего погибло более 100 заложников. из-за безжалостного спасения и халатности российского руководства. Это было первоначальным источником вдохновения Гудингса для написания его романа.

Мой друг, мой враг Он издается Friesen Press и доступен в Blue Heron Books и Laughing Oyster, а также в Friesen Press или на Amazon. Goodings доступен для книжных клубов или организаций, заинтересованных в представлении романа. В субботу, 26 ноября, с 11:00 до 15:00 в издательстве Blue Heron Books в Комоксе состоится раздача автографов, а в пятницу, 2 декабря, с 14:00 до 16:00 — в Laughing Oyster в Куртенэ.

Подробнее о книге и авторе можно узнать на их сайте: stewartgoodings.ca

Автор