Дебютный трейлер Dokapon’s Kingdom: Connect, скриншоты

издатель Подборка сердца и разработчик скорпион Они выпустили первый трейлер и скриншоты, а также открыли Официальный сайт к Королевство Докапон: Подключиться, недавно объявленный Ремастеринг 2007 года выпуска вечеринка Королевство Докапон. будет уволен в Выключатель С четырьмя игроками онлайн мультиплеер Поддержка 13 апреля в Японии.

Вот обзор игры:

Побеждайте монстров, добывайте предметы и сокровища, меняйте работу, становитесь ограбленными странными персонажами и даже крадите деньги своих друзей. Никакой жалости к друзьям и семье! Злая битва началась!

Единственное условие победы — «заработать больше всех». Игроки становятся «чемпионами» и стремятся стать «чемпионом, который зарабатывает больше всех».

история

Давным-давно существовало королевство под названием Докапон, где люди наслаждались только своими деньгами. Вид его золотого блеска, утешительный вкус полного кошелька, металлический вкус только что отчеканенной монеты… Все любили свои деньги, и никто не любил их больше, чем король.

Однажды монстры появились из ниоткуда и напали на города Королевства Докабун. Эти монстры крали у людей деньги по своим непонятным причинам, и люди стали настолько бедны, что не могли платить налоги королю.

Плача о бедственном положении своего народа и войдя, царь призвал героев со всех сторон, чтобы освободить свой народ от чудовищ. Награда за это опасное задание — бракосочетание прекрасной принцессы Пенни и трон Королевства Докапон!

Путешествие, полное опасностей, интриг, предательств и холодных денег, вот-вот начнется!