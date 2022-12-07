Дебютный трейлер Necromancer’s Sword: The Revenant, скриншоты

Игры Греморио Вышел первый трейлер и скриншоты для Меч некроманта: РевенантТрехмерный Ролевая игра продолжение Меч некроманта.

Вот обзор игры через Grimorio of Games:

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Меч некроманта: Ревенант Это трехмерная ролевая игра от третьего лица с разделами для обхода подземелий. Оживите своих врагов снова и заставьте их сражаться вместе с вами!

С полностью обновленной системой сражений и компаньонов, путешествуйте по континенту, верните священному городу Эуда его былую славу и победите зловещую угрозу, нависшую над миром.

Соберите силы Ревенантов, забытых героев древних времен и создайте небольшую армию мертвецов, чтобы раз и навсегда победить некромантов.