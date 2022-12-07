Дебютный трейлер Necromancer’s Sword: The Revenant, скриншоты

Игры Греморио Вышел первый трейлер и скриншоты для Меч некроманта: РевенантТрехмерный Ролевая игра продолжение Меч некроманта.
Вот обзор игры через Grimorio of Games:
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Меч некроманта: Ревенант Это трехмерная ролевая игра от третьего лица с разделами для обхода подземелий. Оживите своих врагов снова и заставьте их сражаться вместе с вами!
С полностью обновленной системой сражений и компаньонов, путешествуйте по континенту, верните священному городу Эуда его былую славу и победите зловещую угрозу, нависшую над миром.
Соберите силы Ревенантов, забытых героев древних времен и создайте небольшую армию мертвецов, чтобы раз и навсегда победить некромантов.
Ключевая особенность
- Превратите своих врагов снова в союзников — Используйте Меч Некроманта, чтобы оживить поверженных монстров и заставить их сражаться на вашей стороне.
- Используйте силу Призраков Перед великими героями их духи теперь бродят по миру. Победите их в бою и вызовите могущественных призывов.
- Усовершенствованный и настраиваемый ИИ — Установите тактику своих монстров, чтобы получить максимальную отдачу от каждого из них.
- Новая боевая система — Улучшенная боевая система с новыми возможностями, такими как воздушные комбо. Меняйте местами персонажей в любой момент и продолжайте цепочку ударов!
- Играйте в одиночку или локально кооператив — Пройдите всю игру с компаньоном ИИ или одолжите контроллер другу, чтобы играть вместе в кооперативе на разделенном экране.
- Покиньте подземелье — Путешествуйте по миру, помогайте его жителям и исследуйте города, поселки и открытые поля. Погрузитесь в процедурные подземелья, полные врагов, добычи и испытаний.
- Верните Еве былую славу — Восстановите разрушенный город, наймите людей и получите новые рабочие места и услуги, такие как магазины, ковка, кулинария…
Меч некроманта: Ревенант В разработке для приставка 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер (готовить на пару).
Посмотрите трейлер ниже. Посмотреть скриншоты в галерее.
Обнаружение прицепа
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