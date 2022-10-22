Дебют пианиста Чуньи на Гавайях | Новости, спорт, вакансии

В его гавайском дебюте, включая выступление в Castle Theater в четверг, в концерте примет участие отмеченный наградами пианист Демитро Чони. «Соната для фортепиано № 1» Для украинского композитора Валентина Сильвестрова, который никогда раньше ее не пел.

«Я впервые сыграю полную сонату Сильвестрофа». — сказал уроженец Украины Чуньи. «Раньше я играл только одну часть этой сонаты, поэтому я с нетерпением жду ее».

Сильвестрф, самый известный из ныне живущих украинских композиторов, бежал в Германию в марте, когда война России против Украины усилилась. Он стал музыкантом своей страны.

В концерте Чони Мауи также примет участие Прокофьев «Сарказмы, пункт 17», Дебюсси «Et La Lune Descend Sur Le Temple Qui Fut»/«Л’Иль Жуайез», царапать «Соната № 4 фа-диез мажор, ссылка 30», и Лист Данте Соната.

«Это захватывающая программа», Он завершил. «Он в основном состоит из произведений 20-го века, и я не Данте в конце концерта эпохи романтизма. Это произведения, которые я люблю играть».

Когда его спросили, есть ли у него любимые композиторы, он сказал: «Мне нравится играть все пьесы, которые я играю сейчас. Если вам нравятся пьесы, которые вы играете, вы можете показать эту любовь публике. Сейчас я все больше и больше Дебюсси, поэтому я становлюсь большим поклонником его музыки. Я также все больше и больше узнаю о Брамсе, и Прокофьев меня очень волновал.Так что я бы сказал Дебюсси, Брамс и Прокофьев».

В июне Чони был награжден бронзовой медалью на Международном конкурсе пианистов Вана Клиберна в Техасе. Он всего лишь второй украинский пианист, завоевавший медаль на престижном конкурсе, и газета Dallas Morning News горячо хвалила его. «Каждый раз, когда он выходил на сцену, это была победа с уверенностью и широкой улыбкой».

«Это было здорово,» Чуньи сказал о своей победе. «Конкурс Клиберна давно был моей мечтой. Это важное событие в мире классической музыки, в мире фортепиано. Для меня это большая честь, и я был счастлив участвовать».

Чони был одним из 72 артистов со всего мира, прошедших прослушивание для участия в конкурсе. Он соревновался с 15 российскими музыкантами, в том числе с Анной Гнюшиной из Москвы, которая завоевала серебряную медаль. Конкурс известен как музыкальный марафон, физически сложный и требующий огромного репертуара. «Было очень трудно,» Он сказал. «Это был трехнедельный марафон в Техасе, потому что это было очень тяжело, большое давление, много патронов. Но я рад, что пробежал, и рад, что получил награду».

Летя на Гавайи из Европы, когда дома бушевала война, сказал Чуни, когда его спросили о конфликте: — Я бы предпочел не просто говорить об этом.

Родился в Киеве, Украина, в 1993 году. Первый урок игры на фортепиано он взял в возрасте четырех лет. Позже он получил степень бакалавра в Национальной академии музыки Украины имени Чайковского, а в настоящее время учится в Университете музыки и драматического искусства в Граце, Австрия.

«У меня три брата, и все играют на фортепиано». Он помнит. «Когда я начал играть, моя старшая сестра уже играла на фортепиано. Вероятно, у нее проявился какой-то талант, и поначалу это было действительно весело и легко. Я никогда не думал о том, чтобы заниматься чем-то другим в своей жизни».

Как лауреат ряда престижных конкурсов, Чони получил первую премию и золотую медаль на испанском Международном конкурсе пианистов имени Паломы О’Ши в Сантандере в 2018 году, а также престижную премию Prix du Piano Bern в Швейцарии в 2019 году.

Его дебютный альбом 2020 года содержал произведения Дебюсси, Гинастера, Лигети и Прокофьева. «Играть аутентично Дмитро Чуни уже обладает истинным величием и мастерским дыханием», Журнал Pizzicato похвалил.

«Музыка — это целый мир, и я очень счастлив и взволнован тем, что происходит в этом мире». Он сказал. «Я люблю открывать для себя, экспериментировать с музыкой, а потом просто пытаться поделиться этим опытом, своим видением этой музыки со слушателями, всем этим спектром чувств. Существует так много прекрасной музыки, которую я могу испытать, играя или слушая ее. к нему или играя его с музыкантами, как камерную музыку или концерт с оркестром. Я чувствую себя привилегией иметь возможность испытать это, играть на инструменте. Я просто счастлив поделиться своим энтузиазмом со слушателями».

Дмитрий Чони выступает в Замковом театре MACC в 19:30 в четверг.

Билеты 40 и 55 долларов (плюс соответствующие сборы). Студенческие билеты UHMC (с удостоверением личности) стоят 12 долларов. Дети до 12 лет и младше получают полцены, а члены MACC получают 10-процентную скидку. Продажа билетов только онлайн.