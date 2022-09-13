Деванте Смит-Пелли на премьере фильма «Черный лед» на Международном кинофестивале в Торонто.

Суббота, обладатель Кубка Стэнли 2018 г. Деванте Смит Билли Посетите Международный кинофестиваль в Торонто 2022 года, чтобы увидеть премьеру черный лед.

Это канадский документальный фильм, в котором рассказывается об истории цветной хоккейной лиги Приморья, а также о продолжающемся расизме в отношении чернокожих в хоккее с шайбой. В качестве продюсеров выступили Дрейк, Леброн Джеймс и Маверик Картер.

DSP присоединился к множеству бывших и нынешних игроков НХЛ, включая Назима Кадри, Мэтта Домбу, Энтони Доклера, П. К. Субана, Ахима Алиу и Уэйна Симмондса. Также присутствовали олимпийский чемпион Сара Норс и игроки НБА Кори Джозеф и Фред Ванфлит.

«Я думаю, что у чернокожих игроков богатая история, и я думаю, что это действительно будет показано», — сказала медсестра. преобразование сказал. «Но также выделить некоторых из существующих игроков было бы очень важно. Аким (Алиу) начал революцию, которая уже вызвала многое из этого».

Алиу смело заявлял о своем опыте борьбы с расизмом на юношеском уровне в Канаде и Американской хоккейной лиге. Вместе с Эвандером Кейном в 2020 году он стал соучредителем Альянса хоккейного разнообразия для борьбы с нетерпимостью и расизмом в хоккее.

«Я просто надеюсь, что он (фильм) рассказывает историю, которую люди не знают», — сказал Алиу. Вклад чернокожих игнорировался с незапамятных времен. Я думаю, что многие из этих историй люди были бы удивлены, услышав, и я думаю, что они необходимы. Я просто надеюсь, что это донесется до общества в целом, чтобы задуматься о другом вкладе, который чернокожие внесли в наше сообщество и цветных людей в целом. Я надеюсь, что это познавательное видео для многих людей».

Сам Смит-Билли подвергся расистским оскорблениям как игрок «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году во время игры против «Чикаго Блэкхокс». Несколько фанатов были удалены из United Center после того, как они скандировали «баскетбол, баскетбол, баскетбол» в DSP, когда он находился в штрафной площади.

Насмешка над «баскетболом» имела явный расистский оттенок. Это были белые фанаты хоккея в Чикаго, которые говорили одному из немногих чернокожих хоккеистов в Национальной хоккейной лиге, что он занимается не тем видом спорта. Подразумевается, что хоккей — это спорт для белых, и, возможно, Смит Бейли должен играть в баскетбол, спорт для черных. Отвратительный расизм.

«Я просто хочу, чтобы люди увидели, что черные всегда были частью хоккея», — сказал нападающий «Мэйпл Лифс» Уэйн Саймондс. «Мы возвращаемся в 19 век, поэтому, как бы вы ни пытались его разделить, мы всегда будем частью хоккейной культуры, несмотря ни на что».

Поздравляем всех участников Black Ice с вчерашней премьерой! Это важный фильм, который стоит посмотреть всем, особенно тем, кто играет в хоккей. Он проливает столь необходимый свет на тот объем работы, который необходимо проделать для борьбы с расизмом и фанатизмом в нашем спорте и обществе. pic.twitter.com/pHRRAEK0LM — ПВХПА (PWHPA) 11 сентября 2022 г.

Bell Media владеет эксклюзивными правами на распространение документального фильма в Канаде, который будет показан на платформах TSN, Crave и CTV. Elevation Pictures займется кинопрокатом в Канаде. Пока нет информации о каком-либо потенциальном распространении в США или за рубежом.

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