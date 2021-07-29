Девочка, родившаяся от внутрижелудочных близнецов, в тяжелой медицинской редкости: отчет

а малышка родился в Израиль Ранее в этом месяце в ее желудке был плод-близнец, что, по словам медицинских властей, является редким заболеванием с соотношением 1 на 500 000.

Случай «плод в зародыше» произошел в медицинском центре Ассута в Ашдоде, Израиль, сообщает The Times of Israel.

«Мы были удивлены, обнаружив, что это был плод», – сказал Омар Глобус, заведующий отделением неонатологии больницы.

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Медицинские осмотры и ультразвуковые исследования матери уже показали, что развитие ребенкаВ отчете говорится, что его живот распух, и позже врачи подтвердили необычное состояние после рождения ребенка.

Газета сообщила, что после родов малышка прошла ультразвуковое и рентгенологическое обследования.

В итоге врачи удалили еще два образования внутри ребенка, В отчете говорится.

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Медицинский персонал подтвердил, что плод развился лишь частично. Они объяснили, что такие аномалии возникают на ранних стадиях беременности, поскольку плод может войти в существующее пространство на этой ранней стадии, а затем остаться там и не сможет полностью развиться.