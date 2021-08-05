Девочки вернулись в город – Gisborne Herald

После десятилетнего перерыва Лаяли Муса снова в ярком свете Smash Palace.

Я устал от того, что все спрашивают: «Когда Моисей снова начнет?» – говорит одна из организаторов Таня Меткалф.

Еще в сентябре 2002 года Muse начиналась как группа женщин, которые объединились, чтобы создать благоприятную среду для певцов, исполнителей и творцов. Вскоре он превратился в место, где на сцене выступали женщины.

«Всегда есть женщины, которые хотят выступать, но часто они не хотят выступать в общественных местах.

«Жизнь женщин часто бывает очень сложной. Они часто выполняют много работы по дому, ухаживают за собой и зарабатывают на жизнь».

Musa Nights – это способ заняться музыкой среди всего остального.

«Для них возможность исполнить две или три песни вместо целой группы из трех – это способ остаться в музыкальной игре», – говорит Таня.

Каждый исполнитель играет две или три песни перед тем, как начинается другая, давая барабанным перепонкам новый ритм.

«Это действительно коллективно, потому что каждый получает свой шанс. Это способ воздать должное и сделать это совместным делом».

Нет ограничений по песням или музыкальным жанрам, а вечер очень разнообразен.

«У нас есть хэви-метал, фолк и даже классическая музыка».

Завтра вечером на аккордеоне сыграет новый участник Muse, талантливая Ivy Heng.

Айви сначала научилась играть на пианино, пока не влюбилась в аккордеон – в просторечии называемый squeezebox – отчасти потому, что она выросла в Харбине, на севере Китая, где жила до 15 лет, а затем переехала в Окленд.

“Это очень близко к России, поэтому там было много русской музыки. Вот почему я люблю аккордеон”, – говорит Айви.

Еще один новый художник – Ивонн Касерес из Чили.

Ивонн заканчивает свою степень бакалавра искусств, где она делает художественные работы, вдохновленные песнями.

Она исполнит чилийскую народную музыку из своей родной страны.

Когда она закончит степень бакалавра, она планирует совместить свои произведения, вдохновленные песнями, с исполнением самой музыки для визуальной и аудиопрезентации.

Таня была одной из первых «вдохновляющих принцев», наряду с такими, как Керен Рикар, Марта Келли, Джейн Иган, Бренда Оверенд и многие другие, основавшие группу в 2002 году.

В то время группа собиралась в доме Эрин Бендер.

«Ирен оказала огромное музыкальное влияние на многих людей в Гисборне благодаря своей работе учителем музыки в Ilminster Intermediate и ее положению по созданию музыкальных партнерств», – говорит Таня.

«Muse очень много занималась наставничеством, и многие из старшеклассников, которые играли на мероприятиях Muse в тот день, пошли в музыкальную школу и теперь являются отличными музыкантами».

Среди успешных участников Muse – Стиви Хилл, которая была партнером Muse во время учебы в средней школе для девочек Гисборн. Сейчас Стиви работает с промышленным гигантом Warner Music, получив степень бакалавра музыки в Оклендском университете.

Почти два десятилетия спустя Моисей по-прежнему преследует ту же цель.

Таня говорит, что следующая версия Muse должна поднять Рангатахи, чтобы молодые люди могли продолжать заниматься музыкой и выступать.

«Мы всегда рады новым членам».

Ночь муз в Smash Palace начинается в пятницу с 20:00. Введите Koha: любая женщина, заинтересованная в выступлениях, может прийти ночью или присоединиться к группе Muse на Facebook, чтобы общаться с другими музыкантами и певцами.

По многочисленным просьбам: участники труппы Muse Performance, которая дает женщинам возможность поиграть своими музыкальными мускулами, слева направо: Айви Хенг, Ивонн Касерес, Таня Миткалф и Аманда Маклин. Фото Лиама Клейтона