Девушка Альмора получила награды за основной трек недавно выпущенного “Bhuj: The Pride of India” | Новости Дехрадуна

Альмора: Певица из Альморы Шикха Джоши стала знаменитостью в своем родном городе, так как местные жители ценят ее голос в заглавной песне недавно вышедшего на хинди фильма «Бхудж: гордость Индии». Ее родители, Джагат и Майя Джоши, которые живут в Альморе, получают послания с поздравлениями от местных жителей.

Джоши, которая в настоящее время живет в Мумбаи, получила начальное образование в Академии Кораманчал. В 12 классе она перешла в Военную школу в Альморе. После этого она получила степень бакалавра музыки (с отличием) в Университете Дели. После этого она четыре года изучала музыку в Banasthali Vidya Peeth. После этого ее отобрали для участия в программе классической музыки в России.

Последние четыре года она живет в Мумбаи. «Возможность переиграть основной трек Аджая Девгна, звездного исполнителя« Bhuj: The Pride of India », стала для меня огромным прорывом. Я рад, что песня получила такой положительный отклик в моем родном городе … У нас есть – огромный запас певческих талантов на холмах », – сказал он. Джоши просто.

Отец Джоши работает в отделе снабжения в районе Алмора, ее мать работает агентом в городском почтовом отделении, а ее брат Винит Джоши является сотрудником Национального банка Пенджаба.

У Шикхи Джоши также есть канал на YouTube, на котором она загружает свои музыкальные клипы. За последние несколько лет она поработала над несколькими альбомами. «Я бы сказал всем молодым людям – коротких путей к успеху нет», – сказал Джоши.

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