Девятнадцатый разум: что говорят российские игроки

Даниил Медведев любит поболтать с судьями. Он не часто может сказать что-нибудь веселое. Но у российских игроков всегда были одни из самых запоминающихся фраз (смех/дрожь) в кулуарах тенниса.

Викторина по 5 незабываемым русским вещам.

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Q1. «30 ничем не отличается от того, что было вчера, когда мне было 29, и ничем не отличается от того, когда мне было 24 или 25. За исключением этого первого года у меня есть торт на Уимблдоне!»

Бисквит Виктория с масляным кремом и клубничным джемом с начинкой «Миша» или «Полковник» на день рождения 25 июня. Кто такая российская теннисистка?

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Q2. Это было вступление к статье. Но у теннисистов есть твердое мнение о поверхностях, по которым они ступают.

«Если бы я когда-нибудь объявил о завершении карьеры, то, вероятно, не в отеле в центре Лос-Анджелеса с этим довольно уродливым ковром». Какой русский теннисист?

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Q3. Медведев так ненавидел глину, что однажды написал на камеру «люблю глину». Но потом его изобрели русские, которые до троллинга охотились за перьями бурьяна. На вопрос, насколько тяжело сломать ракетку на траве?

«Вы ломаете корт быстрее, чем ломаете ракетку, это точно», — сказал он. Кто он?

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Q4. Толпа не могла перестать свистеть. Так что Росси оторвется от любимой публики — судьи.

«Я думаю, что на самом деле легче наслаждаться жизнью, когда она у тебя есть, когда у тебя нет ума. Потому что тогда ты не думаешь, ты просто кричишь. Независимо от того, служит человек или нет, ты просто кричишь. Наслаждайтесь жизнью. И мне интересно, что это такое. Я хочу увидеть, как оно внутри, потому что я понятия не имею». Кто он?

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Вопрос 5. Какой российский игрок предположил, что теннисистам платят меньше, чем профессиональным гольфистам, на что Андре Агасси сказал: «Я чувствую, что он должен взять свои призовые деньги, когда закончит здесь, и пойти купить какую-нибудь перспективу»?

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