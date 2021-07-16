Девять принципов восстановления окружающей среды российской тундры (Комментарий)

- Бурение нефтяных скважин у арктического побережья России привело к потере растительности и органического слоя почвы, и осадки теперь текут в реки: таяние вечной мерзлоты усиливается из-за выбросов углерода.
- Без четких параметров для успешного восстановления проекты восстановления на таких территориях могут достичь более узкой цели, такой как улавливание углерода, но не принесут пользы ни биоразнообразию, ни здоровью, благополучию и средствам к существованию людей и местных сообществ.
- В апреле группа экспертов по восстановлению призвала ООН определить «чистую прибыль» от восстановительных работ, установить рамки для определения приоритетов природоохранных мероприятий по восстановлению и сформулировать общую политику для всех типов восстановления окружающей среды. В поддержку Десятилетия восстановления окружающей среды.
- Этот пост является комментарием. Выраженные взгляды принадлежат авторам, не обязательно Монгабе.
Нарьян-Мар – морской и речной портовый город на арктическом побережье России с населением 22 000 человек. Это тундровая экосистема с мелкими торфяными почвами. Местные ненцы и племена коми – оленеводы, охотники и рыболовы, использующие земли для выпаса оленей.
Но бурение нефтяных скважин сильно ухудшило состояние земли. Строительство дорог и трубопроводов привело к потере растительности и органического слоя почвы, осадки теперь текут в реки. Край вечной мерзлоты увеличивается вместе с выбросами парниковых газов.
Восстановление этой экосистемы тундры имеет важное значение: смягчение последствий изменения климата, поддержание экологического баланса и защита средств к существованию местных сообществ и коренных народов, проживающих на суше.
В 2015 году небольшая группа заинтересованных местных ученых запустила проект по освоению этой удаленной местности. Общество Реконструкции Окружающей Среды (SER) недавно провело виртуальную «экскурсию» с организаторами проекта. Юлия Денисо, одна из так называемых «спасателей тундры», является членом проектной группы, которая помогает отслеживать восстановление экосистемы. Он описал усилия группы, сказав: «Наша миссия – не только сеять траву, но и восстанавливать настоящую тундру».
Но реструктуризация в таких хрупких экосистемах не проста. Области, затронутые эрозией, быстро расширяются, что еще больше снижает регресс. «Дождь и ветер смывают и разносят песок, а дороги и тропинки превращаются в глубокие канавы», – пояснила Юлия. «Нарушенная территория всегда увеличивается. Теперь вы можете увидеть это из космоса. ”
Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Представляем ключевые идеи десятилетия
Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Начало десятилетия привело к росту интереса к реструктуризации во всем мире. Нам необходимо увеличить скорость, масштабы и эффективность реструктуризации, чтобы соответствовать чаяниям десятилетия преобразований. Следовательно, необходимы четкие и последовательные руководящие принципы, которые помогут специалистам по планированию, политикам и инвесторам планировать и выполнять проекты и оценивать их успех.
Без четких параметров для создания эффективного восстановления проекты могут достичь узкой цели, такой как повторная посадка газона – сами по себе они не принесут пользу биоразнообразию, смягчению последствий изменения климата, а также здоровью и благополучию местных сообществ.
Помня об этих проблемах, в апреле 2021 года группа из 58 экспертов по восстановлению встретилась на Третьем глобальном форуме по реструктуризации окружающей среды, организованном Управлением экологического менеджмента SER и МСОП (IUCN-CEM). Их цели следующие:
- Определение «чистой прибыли» от реструктуризации,
- Создание основы для определения приоритетов природоохранных мероприятий по восстановлению, а также
- ООН Разработайте общую политику для всех типов реструктуризации экосистемы в поддержку десятилетия.
Девять общих принципов реструктуризации
Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Целевая группа Десятилетия по передовой практике (PPDF) в сотрудничестве с SER и МСОП-CEM разработала ряд политик для поддержки и уточнения задач, реализованных в поддержку Десятилетия. Они основаны на принципах и стандартах SER по восстановлению окружающей среды, а также на опубликованных политиках для различных типов восстановительных работ за десятилетие, включая второе издание.
См. Также: Девять границ, которые человечество должно уважать, чтобы сделать планету пригодной для жизни.
В проекте политики содержатся глобальные руководящие принципы по планированию, измерению и оценке проектов для обеспечения баланса между воздействием людей и природы.
Политика выражает реструктуризацию экосистемы:
- С самого начала поощряет инклюзивную и коллективную личность, социальную честность и равенство в процессе и результатах
- Включает в себя непрерывную реставрационную деятельность
- Стремитесь к максимально возможному восстановлению здоровья окружающей среды и благополучия человека.
- Устраняет факторы ухудшения состояния окружающей среды.
- Объединяет все типы знаний и способствует их передаче на протяжении всего процесса.
- Дизайн разработан с учетом большого ландшафта, океана, а также социально-экологических и культурных условий.
- На основе четко определенных краткосрочных и долгосрочных экологических и социально-экономических целей
- Планирует и отслеживает, оценивает и адаптирует управление на протяжении всего проекта или проекта.
- Координирует политику и меры для обеспечения долголетия, поддержания финансирования и, при необходимости, улучшения и количественной оценки вмешательств.
В городе Нарьян-Мар, ООН. Комитет разработал и реализовал свою программу в соответствии с Международными принципами и стандартами практики экологической реконструкции SER, которые являются одной из платформ на протяжении десятилетий политики. Государственное финансирование таких проектов начинает появляться в России, но часто ограничивается проектами, направленными на улавливание углерода. Предоставление правительствам и другим финансистам целостного представления о том, что составляет чистый прогресс, наряду с общей политикой руководства проектами, поможет гарантировать, что результаты принесут пользу экологическим организациям и людям, которые в них живут, в долгосрочной перспективе.
Проекты экологической реабилитации и восстановления окружающей среды должны иметь чистое положительное влияние на целостность окружающей среды, биоразнообразие коренных народов и благосостояние людей. Если сосредоточить внимание только на одном аспекте, процесс реструктуризации может улучшить этот аспект и унизить другие, что не приведет к общему улучшению.
ООН Поскольку мы так много говорили об успехах этого десятилетия, для нас важно иметь прочную научную основу для реализации общей глобальной политики и реструктуризации. В Недавно опубликованное определение чистой прибыли и девять общих политик открыты для публичных консультаций. 2021 г. по июль 1921 г. Окончательные версии будут объявлены на Всемирном конгрессе по безопасности МСОП в сентябре 2021 года.
Джим Халлетт – председатель Ассоциации экологической реконструкции (SER), а Кара Нельсон – председатель Тематического комитета экологической реконструкции Комиссии МСОП по управлению окружающей средой.
Связанное прослушивание из подкаста Mongabo: Описывает проект реконструкции ландшафта группы Dero Mastonen кооператива Snow Change Cooperative, который восстанавливает арктические и бореальные среды обитания с использованием местных знаний и науки. Послушай: