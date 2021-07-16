Девять принципов восстановления окружающей среды российской тундры (Комментарий)

Бурение нефтяных скважин у арктического побережья России привело к потере растительности и органического слоя почвы, и осадки теперь текут в реки: таяние вечной мерзлоты усиливается из-за выбросов углерода.

Без четких параметров для успешного восстановления проекты восстановления на таких территориях могут достичь более узкой цели, такой как улавливание углерода, но не принесут пользы ни биоразнообразию, ни здоровью, благополучию и средствам к существованию людей и местных сообществ.

В апреле группа экспертов по восстановлению призвала ООН определить «чистую прибыль» от восстановительных работ, установить рамки для определения приоритетов природоохранных мероприятий по восстановлению и сформулировать общую политику для всех типов восстановления окружающей среды. В поддержку Десятилетия восстановления окружающей среды.

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Нарьян-Мар – морской и речной портовый город на арктическом побережье России с населением 22 000 человек. Это тундровая экосистема с мелкими торфяными почвами. Местные ненцы и племена коми – оленеводы, охотники и рыболовы, использующие земли для выпаса оленей.

Но бурение нефтяных скважин сильно ухудшило состояние земли. Строительство дорог и трубопроводов привело к потере растительности и органического слоя почвы, осадки теперь текут в реки. Край вечной мерзлоты увеличивается вместе с выбросами парниковых газов.

Восстановление этой экосистемы тундры имеет важное значение: смягчение последствий изменения климата, поддержание экологического баланса и защита средств к существованию местных сообществ и коренных народов, проживающих на суше.

В 2015 году небольшая группа заинтересованных местных ученых запустила проект по освоению этой удаленной местности. Общество Реконструкции Окружающей Среды (SER) недавно провело виртуальную «экскурсию» с организаторами проекта. Юлия Денисо, одна из так называемых «спасателей тундры», является членом проектной группы, которая помогает отслеживать восстановление экосистемы. Он описал усилия группы, сказав: «Наша миссия – не только сеять траву, но и восстанавливать настоящую тундру».

Но реструктуризация в таких хрупких экосистемах не проста. Области, затронутые эрозией, быстро расширяются, что еще больше снижает регресс. «Дождь и ветер смывают и разносят песок, а дороги и тропинки превращаются в глубокие канавы», – пояснила Юлия. «Нарушенная территория всегда увеличивается. Теперь вы можете увидеть это из космоса. ”

Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Представляем ключевые идеи десятилетия

Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Начало десятилетия привело к росту интереса к реструктуризации во всем мире. Нам необходимо увеличить скорость, масштабы и эффективность реструктуризации, чтобы соответствовать чаяниям десятилетия преобразований. Следовательно, необходимы четкие и последовательные руководящие принципы, которые помогут специалистам по планированию, политикам и инвесторам планировать и выполнять проекты и оценивать их успех.

Без четких параметров для создания эффективного восстановления проекты могут достичь узкой цели, такой как повторная посадка газона – сами по себе они не принесут пользу биоразнообразию, смягчению последствий изменения климата, а также здоровью и благополучию местных сообществ.

Помня об этих проблемах, в апреле 2021 года группа из 58 экспертов по восстановлению встретилась на Третьем глобальном форуме по реструктуризации окружающей среды, организованном Управлением экологического менеджмента SER и МСОП (IUCN-CEM). Их цели следующие:

Определение «чистой прибыли» от реструктуризации,

Создание основы для определения приоритетов природоохранных мероприятий по восстановлению, а также

ООН Разработайте общую политику для всех типов реструктуризации экосистемы в поддержку десятилетия.

Девять общих принципов реструктуризации

Конвенция ООН по восстановлению окружающей среды Целевая группа Десятилетия по передовой практике (PPDF) в сотрудничестве с SER и МСОП-CEM разработала ряд политик для поддержки и уточнения задач, реализованных в поддержку Десятилетия. Они основаны на принципах и стандартах SER по восстановлению окружающей среды, а также на опубликованных политиках для различных типов восстановительных работ за десятилетие, включая второе издание.

См. Также: Девять границ, которые человечество должно уважать, чтобы сделать планету пригодной для жизни.

В проекте политики содержатся глобальные руководящие принципы по планированию, измерению и оценке проектов для обеспечения баланса между воздействием людей и природы.

Политика выражает реструктуризацию экосистемы:

С самого начала поощряет инклюзивную и коллективную личность, социальную честность и равенство в процессе и результатах Включает в себя непрерывную реставрационную деятельность Стремитесь к максимально возможному восстановлению здоровья окружающей среды и благополучия человека. Устраняет факторы ухудшения состояния окружающей среды. Объединяет все типы знаний и способствует их передаче на протяжении всего процесса. Дизайн разработан с учетом большого ландшафта, океана, а также социально-экологических и культурных условий. На основе четко определенных краткосрочных и долгосрочных экологических и социально-экономических целей Планирует и отслеживает, оценивает и адаптирует управление на протяжении всего проекта или проекта. Координирует политику и меры для обеспечения долголетия, поддержания финансирования и, при необходимости, улучшения и количественной оценки вмешательств.

В городе Нарьян-Мар, ООН. Комитет разработал и реализовал свою программу в соответствии с Международными принципами и стандартами практики экологической реконструкции SER, которые являются одной из платформ на протяжении десятилетий политики. Государственное финансирование таких проектов начинает появляться в России, но часто ограничивается проектами, направленными на улавливание углерода. Предоставление правительствам и другим финансистам целостного представления о том, что составляет чистый прогресс, наряду с общей политикой руководства проектами, поможет гарантировать, что результаты принесут пользу экологическим организациям и людям, которые в них живут, в долгосрочной перспективе.

Проекты экологической реабилитации и восстановления окружающей среды должны иметь чистое положительное влияние на целостность окружающей среды, биоразнообразие коренных народов и благосостояние людей. Если сосредоточить внимание только на одном аспекте, процесс реструктуризации может улучшить этот аспект и унизить другие, что не приведет к общему улучшению.

ООН Поскольку мы так много говорили об успехах этого десятилетия, для нас важно иметь прочную научную основу для реализации общей глобальной политики и реструктуризации. В Недавно опубликованное определение чистой прибыли и девять общих политик открыты для публичных консультаций. 2021 г. по июль 1921 г. Окончательные версии будут объявлены на Всемирном конгрессе по безопасности МСОП в сентябре 2021 года.

Джим Халлетт – председатель Ассоциации экологической реконструкции (SER), а Кара Нельсон – председатель Тематического комитета экологической реконструкции Комиссии МСОП по управлению окружающей средой.

Связанное прослушивание из подкаста Mongabo: Описывает проект реконструкции ландшафта группы Dero Mastonen кооператива Snow Change Cooperative, который восстанавливает арктические и бореальные среды обитания с использованием местных знаний и науки. Послушай: