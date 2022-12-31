Девять самых известных вопросов Барбаре Уолтерс: от допроса адвоката OJ Роберта Кардашьяна до пламенного интервью с Владимиром Путиным

Будучи пионером радиожурналистики, Барбара Уолтерс не стеснялась задавать сложные вопросы известным людям.

За легендарную карьеру, насчитывающую более пяти десятилетий, Уолтерс Они берут интервью у икон поп-культуры — от знаменитостей до политиков и некоторых других.

5 Барбара Уолтерс известна тем, что за свою долгую карьеру брала интервью у известных людей. Кредит: Рейтер

5 В 2001 году она брала интервью у Владимира Путина, спрашивая его, приказал ли он кого-либо убить. Фото: Президент Российской Федерации

Уолтерс, как известно, часто получает «первое интервью», но она еще не часто наносила удары в своей живой жизни. спорная линия допроса.

Уолтерс стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей в 1976 году, когда она присоединилась к ABC News.

Три года спустя она стала соведущей 20/20 И Представление будет запущено в 1997 году..

ушел из программа в 2014 году, но остался исполнительным продюсером и продолжал давать несколько интервью и специальных выпусков для ABC News.

«Я не хочу участвовать в другом шоу или взбираться на другую гору», — сказала она тогда.

«Я хочу вместо этого сидеть в солнечном поле и восхищаться очень талантливыми женщинами — ну и некоторыми мужчинами тоже — которые заменят меня».

30 декабря стало известно, что Уолтерс В возрасте 93 лет.

американское солнце У него есть девять самых известных вопросов для Уолтерса из Барбекю. о Симпсон Адвокат Роберт Кардашьян перестреляться с ней Русский президент Президент России Владимир Путин.

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Роберт Кардашьян

В 1996 году, через два года после зверских убийств Николь Браун Симпсон и Рон ГолдманУолтерс встретился с другом и адвокатом О. Джей Симпсона, Робертом Кардашьян.

После Симпсона Спорный оправдательный приговорспросил Уолтерс Кардашьян — отец КортниИ КимИ почечный — животрепещущий вопрос в умах миллионов.

«Вы считаете, что О. Джей Симпсон виновен?» — спросил Уолтерс.

С ее сверхъестественным способом заставить людей ослабить бдительность, Кардашьян смогла выразить свои истинные чувства в данный момент.

Он сказал: «У меня есть сомнения».

Джон Уэйн

Звезда вестернов Джон Уэйн был в горячем положении, когда болтал с Уолтерсом в 1979 году.

Ведущий поставил его в известность о якобы сексуальных комментариях, которые он делал в прошлом о мужчинах и доминировании.

«Как вы думаете, должен ли мужчина оставаться доминирующей фигурой в отношениях?» спросила она.

— Что ж, если эта страна останется такой, какая она есть, и если мы не усложним семьям сохранение их образа жизни. [that] Их женам нужно было идти на работу, и я подумал, что так будет веселее», — сказал Уэйн.

«Думаю, даме это тоже будет лестнее», — добавил он.

Однако позже в интервью Уэйн намекнул на высшую силу как в мужчине, так и в женщине, дав поклонникам редкий взгляд на более вдумчивую сторону актера.

Моника Левински

По оценкам, интервью Уолтерса посмотрели 74 миллиона зрителей. Моника Левински Следующий Получивший широкую огласку сексуальный скандал между тогдашним президентом Билл Клинтон и белый дом Ученик.

Левински прервала долгое молчание, чтобы поговорить с Уолтерсом. 20/20 4 марта 1999 года.

С помощью простого «опиши себя» Уолтерсу удается заставить Левински, которого избегали посещать зрители, открыться.

«Я думаю, что я… я очень любящий. Я очень верный. Я думаю, что я умный, — ответил Левински с нервным смехом. год.»

Уолтерс также спросил: «Что вы собираетесь сказать своим детям, когда они у вас появятся?»

Левински ответил: «Моя мама совершила большую ошибку».

Уолтерс быстро ответил: «И это преуменьшение года».

Левински также нашел время, чтобы извиниться перед семьей Клинтонов, особенно перед Хиллари У. Челси.

Президент России Владимир Путин

Уолтерс перешла к делу, когда разговаривала с российским президентом в ноябре 2001 года.

Это был первый случай, когда американский журналист взял интервью у президента Путина после Теракты 11 сентября..

— Вы когда-нибудь приказывали кого-нибудь убить? — прямо спросил я.

Через переводчика Путин просто ответил «нет» — по-русски «нет».

Хиллари Клинтон

— спросила Уолтерс в своем ежегоднике «Самые увлекательные люди» в 2012 году. Хиллари Клинтон О своих планах на будущее после объявления об уходе с поста госсекретаря США.

В то время как другие ожидали, что Клинтон уйдет в закат, Уолтерс не был так уверен.

Я спросил Клинтон, что убедит ее снова начать баллотироваться в президенты в 2016 году после поражения от Демократической партии. Барак Обама в 2008.

Клинтон ответил: «Знаете, это все предположения, потому что сейчас я не собираюсь баллотироваться».

Однако Клинтон в конечном итоге баллотировалась в 2016 году, заявив о выдвижении от Демократической партии, прежде чем проиграть своему оппоненту-республиканцу. Дональд Трамп.

Шах Мохаммад Реза Пехлеви

За два года до своего свержения Уолтерс взял интервью у шаха в его дворце в Иран в 1977 году.

Мохаммад Реза назвал себя «прогрессивным» шахом, предоставляющим женщинам равные права и поддерживающим право женщин голосовать и свободно выбирать свою профессию.

Однако на вопрос Уолтерса: «Как вы думаете, женщины могут править?» Шах колебался.

Он сказал, что женщинам не хватает интеллекта и способностей мужчин, но его жена Фарах Диба возмутительно сопротивлялась его точке зрения.

— Я не думаю, что ты действительно в это веришь, — сказала Дипа. «Но что люди сделали для мира на самом деле?»

Кэтрин Хейберн

Необычный комедийный момент с актрисой Кэтрин Хепберн в 1981 году продемонстрировал способность Уолтерса задавать вопросы за копейки.

Во время интервью Хепберн упомянула Уолтерсу, что считает себя деревом.

Не теряя ни секунды, знаменитая фраза «Что ты за дерево, если считаешь себя деревом?» Вопрос был задан.

Хепберн, которая была столь же сообразительна, поняла линию допроса и сказала, что будет дубом.

Майк Тайсон

В спорном интервью с заниматься боксом герой Майк Тайсон и его тогдашняя жена Робин Гивенс, Уолтерс прямо спросил, правдивы ли слухи о предполагаемом насилии Тайсона.

— Он ударил тебя? — спросил Уолтерс в напряженном интервью.

«Дрожит. Толкается, качается. Иногда мне кажется, что он пытается напугать меня. Были времена, когда я думал, что смогу, ну, знаешь, справиться с этим», — ответил Гивенс.

«И совсем недавно я испугался. Я имею в виду, очень, очень, очень испугался».

Через неделю после интервью Гивенс подала на развод.

Роберт и Мишель Смитдас

Не каждый, с кем встречался Уолтерс, был знаменитостью или главой государства.

В 1998 году я встретился с Робертом и Мишель Смитдас, супружеской парой, слепой и глухой.

Уолтерс попросил Роберта описать свою жену, хотя никогда ее не видел.

«Во-первых, он довольно маленький и тонкий, и у него очень тонкая костная структура».

Она повернулась к Мишель, чтобы задать ей острый вопрос: «Как вы думаете, [being blind and deaf] случилось с вами по какой-то причине? «

Мишель ответила: «Нет, я в этом не сомневаюсь». «Я должен сказать, что я вполне доволен тем, что я могу сделать и что у меня есть».

Уолтерс назвал эту пару своим «самым запоминающимся интервью».

5 После спорного решения по делу О. Джей Симпсона Уолтерс встретилась с другом Симпсона, Робертом Кардашьян. Кредит: YouTube/ABC

5 Кардашьян заявил, что «сомневается» в невиновности Симпсона. Кредит: YouTube/ABC