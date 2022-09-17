Девять человек погибли в результате наводнения в итальянском регионе Марке.

РИМ — Необычный дождь в течение нескольких часов вызвал наводнение в части центральной Италии рано утром в пятницу и оставил не менее 10 часов. Среди погибших и еще несколько пропавших без вести, по данным властей. Когда дождь прекратился, спасатели карабкались по грязи и вокруг упавших деревьев в поисках выживших. Некоторые люди укрылись на крышах или цепляются за ветки во время наводнения. Итальянские СМИ сообщили о нескольких язвительных сообщениях, в том числе о матери и дочери, которые, как полагают, были сметены, когда они выходили из машины.

«Всех жителей просят не покидать свои дома и подниматься на верхние этажи», — написал один из сильно пострадавших городов в крупном печатном посте на Facebook, когда уровень воды поднялся.

В то время как Италия пережила более смертоносные наводнения на протяжении десятилетий, это событие стало еще одним примером суровой погоды после рекордной засухи, которая уничтожила озера и реки и уничтожила посевы. Фабрицио Корчио, глава Департамента гражданской защиты Италии, сказал, что в районе, который был затоплен в течение нескольких часов, выпало «примерно треть осадков, которые он обычно получает за год».

«Были моменты ужаса с действительно экстраординарным уровнем воды», — сказал Корчио.

Представитель Департамента гражданской защиты сказал, что в этом районе выпало 400 миллиметров дождя, или около 15,75 дюймов.

Хотя трудно связать какое-либо отдельное событие с изменением климата, эксперты говорят, что моменты экстремальной погоды становятся все более частыми, в том числе в Италии, где наблюдается таяние альпийских ледников, летние лесные пожары и повышение уровня моря, захламляющее прибрежные города.

Во время визита в затопленный регион премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что риски наводнений стали «чрезвычайной ситуацией в связи с изменением климата» и потребуют профилактических мер, включая инвестиции в инфраструктуру. READ Папа призывает к примирению, исцелению откройте для себя школу в Канаде

«Это также означает борьбу с изменением климата», — сказал Драги.

Пятничные наводнения охватили регион Марке, от внутренних холмов до побережья Адриатического моря. Некоторые мэры сильно пострадавших городов указали, что нет никаких признаков того, что такое экстремальное явление может произойти.

«[There was] Маурицио Грасси, мэр Сассоверато, сообщил итальянскому радио, что служба гражданской защиты подала только желтый сигнал тревоги о ветре и дожде. «Ничто не могло предсказать такой катастрофы».

16 сентября регион Марке в Италии пострадал от смертельного наводнения. Спасатели искали пропавших без вести. (Видео: Рейтер)

На снимках, сделанных в пятницу, видно, как люди начинают убираться, ходят по грязи, берут лопаты и сушат свои вещи.

Президент округа Марке Франческо Аквароли написал на своей проверенной странице в Facebook, что он разговаривал с президентом Италии Серджио Маттареллой, а также с Драги, который оказал поддержку «во всех необходимых нуждах».