Последний канцлер Германии от левых социал-демократов Герхард Шредер обеспечил энергетический контроль России в Европе. Новый, Олаф Шульц, похоже, не прочь. Сделай одолжение президенту России, Что касается. Несмотря на его прошлогоднее обещание преобразовать оборону и внешнюю политику своей страны, отойдя от квази-пацифизма последних нескольких десятилетий, его поведение после вторжения Владимира Путина в Украину было отмечено нерешительностью, которая разозлила его союзников, особенно на востоке страны. Европа.
В пятницу министры обороны стран НАТО ясно дали понять на встрече в Рамштайне на юге Германии, что такое поведение более недопустимо. Они ведут невежливую ссору из-за того, поставит ли Берлин Украине танки Leopard 2 немецкого производства, которые, по словам Киева, ему нужны. Немцы опасались, что предложение тяжелой брони будет воспринято Кремлем как эскалация, несмотря на то, что Великобритания обещала Отправьте кучу Challenger 2.
Но за этим разногласием скрывались свидетельства более глубоких разногласий внутри альянса по поводу того, что они считали желаемым исходом конфликта. Очевидно, некоторые предпочитают полное изгнание российских войск с территории Украины, в том числе и из Крыма. Другие опасаются, что это может спровоцировать события, в том числе внутри России, которые будет трудно контролировать, что может даже привести к применению Кремлем ядерного оружия. Третьи считают, что единственный возможный исход войны — замороженный — с Украиной и Россией в тупиковой ситуации, из которой у него нет стимула выходить.
До сих пор эти споры возникали лишь изредка. Западные лидеры в целом сходятся во мнении, что это дело Украины, особенно учитывая жертвы, на которые пошел народ страны, чтобы противостоять оккупантам. Мало признаков того, что президент Зеленский согласится на что-то меньшее, чем полное поражение русских. Однако следует опасаться, что любой Раскол внутри НАТО Путин может этим воспользоваться.
Украина заявляет, что весной ожидает массированного наступления России, которое может свести на нет некоторые достижения Киева на поле боя за последние несколько месяцев. Несмотря на плачевное состояние российской экономики и явное отсутствие у многих россиян энтузиазма в отношении борьбы, вполне вероятно, что Путин все еще может вырвать хоть какую-то победу из пасти поражения. Приоритетом Запада сейчас должно быть обеспечение того, чтобы Украина могла помешать ему переиграть столы таким образом. Если когда-либо будет заключена какая-либо сделка с Кремлем, НАТО должна сделать так, чтобы русские знали, что они ведут переговоры с позиции слабости. Это означает предоставление Киеву всего необходимого оружия.
Последний канцлер Германии от левых социал-демократов Герхард Шредер обеспечил энергетический контроль России в Европе. Новый, Олаф Шульц, похоже, не прочь. Сделай одолжение президенту России, Что касается. Несмотря на его прошлогоднее обещание преобразовать оборону и внешнюю политику своей страны, отойдя от квази-пацифизма последних нескольких десятилетий, его поведение после вторжения Владимира Путина в Украину было отмечено нерешительностью, которая разозлила его союзников, особенно на востоке страны. Европа.
В пятницу министры обороны стран НАТО ясно дали понять на встрече в Рамштайне на юге Германии, что такое поведение более недопустимо. Они ведут невежливую ссору из-за того, поставит ли Берлин Украине танки Leopard 2 немецкого производства, которые, по словам Киева, ему нужны. Немцы опасались, что предложение тяжелой брони будет воспринято Кремлем как эскалация, несмотря на то, что Великобритания обещала Отправьте кучу Challenger 2.
Но за этим разногласием скрывались свидетельства более глубоких разногласий внутри альянса по поводу того, что они считали желаемым исходом конфликта. Очевидно, некоторые предпочитают полное изгнание российских войск с территории Украины, в том числе и из Крыма. Другие опасаются, что это может спровоцировать события, в том числе внутри России, которые будет трудно контролировать, что может даже привести к применению Кремлем ядерного оружия. Третьи считают, что единственный возможный исход войны — замороженный — с Украиной и Россией в тупиковой ситуации, из которой у него нет стимула выходить.
До сих пор эти споры возникали лишь изредка. Западные лидеры в целом сходятся во мнении, что это дело Украины, особенно учитывая жертвы, на которые пошел народ страны, чтобы противостоять оккупантам. Мало признаков того, что президент Зеленский согласится на что-то меньшее, чем полное поражение русских. Однако следует опасаться, что любой Раскол внутри НАТО Путин может этим воспользоваться.
Украина заявляет, что весной ожидает массированного наступления России, которое может свести на нет некоторые достижения Киева на поле боя за последние несколько месяцев. Несмотря на плачевное состояние российской экономики и явное отсутствие у многих россиян энтузиазма в отношении борьбы, вполне вероятно, что Путин все еще может вырвать хоть какую-то победу из пасти поражения. Приоритетом Запада сейчас должно быть обеспечение того, чтобы Украина могла помешать ему переиграть столы таким образом. Если когда-либо будет заключена какая-либо сделка с Кремлем, НАТО должна сделать так, чтобы русские знали, что они ведут переговоры с позиции слабости. Это означает предоставление Киеву всего необходимого оружия.