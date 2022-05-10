Если руководство Байдена слишком озабочено дезинформацией, оно может захотеть присмотреться к собственной «баночке».

Нина Янкович, которая недавно была избрана председателем нового руководящего органа Министерства внутренней безопасности по дезинформации, без колебаний представила опровергнутое утверждение о том, что в 2016 году тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп был связан с Альфа-банком, связанным с Кремлем. . Он был поднят в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон и сейчас находится в центре внимания судебного процесса над специальным советником Джоном Даремом.

Янкович написал в Твиттере о ссылке 1 ноября 2016 года. Днем позже был изучен отрывок о ссылке. Список левых веб-сайтов. Его пост появился рано Селектор Вашингтона.

«Муж написал мне: «Есть сообщения, от которых тебе нужно проснуться». Я никогда не думал, что все будет так», — написал он тогда в Твиттере. Я в ужасе. «

Янкович поделилась твитом Хиллари Клинтон от кандидата от Демократической партии Хеллоуина день назад.

«Трампу пора ответить на серьезные вопросы о его отношениях с Россией», — написала Клинтон в посте, прикрепленном к фотографии: «У Дональда Трампа есть секретный сервер (да, у Дональда Трампа). Настроен.

Позже Янкович написал в Твиттере: «У Трампа было два секретных сервера электронной почты, а не один для связи с влиятельным российским банком. Невероятный. »

Его твит связан со статьей об обвинениях Трампа.

Дональд Трамп беседует с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. СПУТНИК / AFP через Getty Images

Происхождение обвинений в альфа-банкинге является частью расследования Дарема.

В сентябре 2016 года Майкл Сассман, юрист, связанный с кампанией Клинтон, был обвинен во лжи ФБР, утверждая, что тогдашний генеральный советник ФБР Джеймс Бейкер продемонстрировал связи между кампанией Трампа и Альфа-банком.

В то время Сассман не сообщил Бейкеру, что работает на кампанию Клинтон.

Его федеральный иск должен начаться 16 мая в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выступают во время дебатов в мэрии перед президентскими выборами 2016 года. Гетти Изображений

Обвинения против Трампа и Альфа-банка были одним из многих ложных обвинений, сделанных в последние годы экспертом по дезинформации Янковичем, включая сомнения в достоверности информации, содержащейся в ноутбуках Хантера Байдена.

Ноутбук стал основой для серии разоблачений, написанных The Post в октябре 2020 года об иностранных деловых интересах первого сына.

Откровенно говоря, вернитесь к «ноутбуку из ада» — Байден упоминает, что 50 бывших офицеров Натчеза и 5 бывших руководителей ЦРУ считают, что ноутбук — это ОП, созданный под влиянием России, — написал Янкович в Твиттере во время дебатов между Трампом и Байденом в том же месяце.

«Россия, Россия, Россия», — добавил Трамп.

Утверждение о том, что тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп был связан с Альфа-банком, связанным с Кремлем, теперь находится в центре расследования специального советника Джона Дарема. Министерство юстиции США

На протяжении 2016 года Янкович продолжала делиться совместными требованиями Трампа и России, включая удаление информации из печально известного документа бывшего британского шпиона Кристофера Стила.

В сентябре того же года Янкович опубликовал в Твиттере заявление предвыборного штаба Клинтон, опубликовав заявление о Поле Мэнфорде, который месяц назад ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа после того, как поставил под сомнение его пророссийскую проукраинскую кампанию.

«Связи Трампа с Кремлем не закончились на Манфорте. Это серьезные люди», — написал Янкович в Твиттере.

Доклад Клинтон, связанный с Yahoo News, сообщает, что представители американской разведки расследовали встречи между Картером Пейджем, советником по внешней политике тогдашнего штаба Трампа, и российскими официальными лицами, близкими к президенту Владимиру Путину.

Нина Янкович заявила, что Дональд Трамп был связан с Альфа-банком, аффилированным с Кремлем, с 2016 года. Рейтер

В своем информационном бюллетене Wikipedia Weekly Янкович написал о новостной статье Yahoo.

Согласно Washington Examiner, он написал, что «человек, публично связанный с кампанией, организовывал встречи с высшими должностными лицами в сфере энергетики и финансов в России, и что кандидат, на которого он работал, публично поощрял Кремль к взлому серверов США». .

Пейдж никогда не обвинялся в каких-либо правонарушениях, а специальный советник Роберт Мюллер позже пришел к выводу, что нет никаких доказательств преступного сговора между кампанией Трампа и Кремлем.