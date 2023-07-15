Действие русской дуэльной драмы происходит в США на фоне войны

Фехтование обычно входит в число менее заметных олимпийских видов спорта, но через год после Игр в Париже оно представляет собой политическую, спортивную и семейную драму, связанную с вторжением России в Украину.
Трое российских фехтовальщиков, которые в письменных заявлениях отвергли завоевание 2022 года и в настоящее время проживают в Соединенных Штатах, получили право участвовать в качестве нейтральных спортсменов, не представляющих какую-либо страну, на летнем национальном чемпионате США, который завершается в воскресенье в Финиксе.
И это только начало драмы. Лучший российский тренер был уволен после того, как три недели назад звездная пара уехала в США. Громкий развод фехтовальщиков коснулся высших эшелонов Олимпийского комитета России и даже привел к вхождению в лексикон «малинового фраппе» как принижения боя на мечах.
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