Действие русской дуэльной драмы происходит в США на фоне войны

Фехтование обычно входит в число менее заметных олимпийских видов спорта, но через год после Игр в Париже оно представляет собой политическую, спортивную и семейную драму, связанную с вторжением России в Украину.

Трое российских фехтовальщиков, которые в письменных заявлениях отвергли завоевание 2022 года и в настоящее время проживают в Соединенных Штатах, получили право участвовать в качестве нейтральных спортсменов, не представляющих какую-либо страну, на летнем национальном чемпионате США, который завершается в воскресенье в Финиксе.

И это только начало драмы. Лучший российский тренер был уволен после того, как три недели назад звездная пара уехала в США. Громкий развод фехтовальщиков коснулся высших эшелонов Олимпийского комитета России и даже привел к вхождению в лексикон «малинового фраппе» как принижения боя на мечах.