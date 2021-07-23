Действительно ли российские войска покинут Ливию?
Отметить n. Годз
На Второй Берлинской конференции по Ливии 23 июня Россия (и другие участники) подтвердили свою прежнюю позицию. Звонки За «надежные меры по уничтожению вооруженных формирований и боевиков всеми сторонами». Российские частные силы среди «вооруженных формирований и боевиков» в Ливии Вагнер. Значит ли это, что Москва действительно хочет вывести Вагнера из восточной Ливии?
Вероятно, это произойдет. Но Москва, скорее всего, сохранит военное присутствие в Ливии в той или иной форме.
Прежде чем анализировать почему, кратко Рассмотрение Ситуация требует. После падения Каддафи в 2011 году и раскола Ливии между соперничающими группировками, основная фракция Ливии, Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в западной Ливии, и его соперники во главе с Халифой Хафтаром сформировали фельдмаршала ». Соседние с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (Хабдар пользуется поддержкой ОАЭ (среди прочих), в то время как ПНС пользуется поддержкой Турции и Катара, в то время как российские силы Вагнера (которые, как считается, оплачиваются Объединенными Арабскими Эмиратами) поддерживают Хабдара в восточной Ливии , но Россия признает GNA как ливийское правительство и хорошо с ним работает.
В рамках процесса урегулирования ливийского конфликта Правительство национального единства (GNU) была сформирована в результате слияния ПНС на Западе и поддерживающей Хабдара Палаты представителей на Востоке, которая ранее порвала с ПНС. Должны быть «соответствующие кадры» из ливийских боевиков, которые планируется разогнать. Интегрированный Согласно Берлинской конвенции, «на индивидуальной основе в рамках гражданских, силовых и военных правительственных агентств». Но неясно, сдастся ли Хаббард официальной ливийской армии, базирующейся на Западе, или они будут приветствовать его и его войска.
Россия поддерживает процесс разрешения ливийского конфликта, финансируемый ООН Именно в этом контексте Москва согласилась ликвидировать вооруженные формирования и боевиков в Ливии. Турция уже дала понять, что не хочет выводить собственные вооруженные силы из западной Ливии, потому что они были приглашены международно признанным (включая Россию) ПНС. Более того, если турецкие войска находятся в западной Ливии, маловероятно, что Москва выведет войска Вагнера из восточной Ливии.
Но сможет ли Москва сохранить военное присутствие в Ливии, если согласится уничтожить вооруженные группы и боевиков в Ливии? Да, оно может.
Вначале следует отметить, что вопреки Путину Объявлено Русский формат Вывод В делах из Сирии этого не произошло. Таким образом, согласие России на уничтожение вооруженных групп и боевиков в Ливии не отражает реального намерения Вагнера вывести войска Вагнера из Ливии.
Кроме того, у Путина есть Объявлено Вагнер не связан с правительством России, и правительство России не заплатило за это. В такой ситуации Москва может утверждать, что Вагнер не обязан ликвидировать свое присутствие в Ливии. Более того, пока Хафтар хочет, чтобы Вагнер остался, сомнительно, что GNU сможет заставить его уйти, даже при поддержке Турции. Путин, конечно, может и дальше говорить, что Москва не имеет ничего общего с Вагнером. Веские доказательства Скорее.
Более того, Россия может вынудить Куну официально призвать к российскому военному присутствию в Ливии, подобно соглашению о ГНА с Турцией. GNU может быть готов сделать это, потому что это обеспечит дополнительную защиту от Habtar – или ему можно доверять. Москва может быть готова к тому, чтобы Вагнер покинул Ливию, если GNU официально потребует от российских вооруженных сил создать одну или несколько баз. Или Россия может отправить свои официальные вооруженные силы в Ливию по приглашению GNU, в то время как Вагнер заставляет силы помогать Хаббарду.
Некоторым это может показаться невероятным, но подход Путина к конфликту между соперничающими сторонами в других частях региона означает, что они оба поддерживают – до некоторой степени – поддержку. Даже в Сирии, где Москва решительно поддерживает режим Асада, Россия стремилась Остаток средств Между Ираном и Израилем и двумя врагами, Турцией и сирийскими курдами. В ЙеменУ Москвы хорошие отношения с поддерживаемыми Ираном хуситами, поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Хади и поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами южными сепаратистами. И в АфганистанМосква поддерживает хорошие отношения с правительством Кабула и талибами. Поэтому Москва нередко поддерживает оппозиционные партии в Ливии.
Процесс урегулирования ливийского конфликта может быть полностью нарушен, и в этом случае ни русские, ни какая-либо другая внешняя сторона теперь не поддерживают какую-либо сторону в Ливии или не могут прекратить свою поддержку там. На самом деле этот эффект кажется чем-то большим. Однако, если этот процесс продолжится, для России было бы более желательно прекратить свое военное присутствие в Ливии, а не сохранять какое-то военное присутствие – независимо от того, что допускает Москва.
Отметить n. Годз, Профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона и старший член Атлантического совета.
Вт, 15 июля 2021 г.
Вторая Берлинская конференция по Ливии: что делать дальше?
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Вт, 24 июня 2021 г.
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