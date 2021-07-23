Вт, 22 июля 2021 г. Действительно ли российские войска покинут Ливию? Menasource

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Отметить n. Годз Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Тибет посещает военнослужащих, когда его приветствуют по прибытии в Триполи, Ливия. Через REUTERS.

На Второй Берлинской конференции по Ливии 23 июня Россия (и другие участники) подтвердили свою прежнюю позицию. Звонки За «надежные меры по уничтожению вооруженных формирований и боевиков всеми сторонами». Российские частные силы среди «вооруженных формирований и боевиков» в Ливии Вагнер. Значит ли это, что Москва действительно хочет вывести Вагнера из восточной Ливии?

Вероятно, это произойдет. Но Москва, скорее всего, сохранит военное присутствие в Ливии в той или иной форме.

Прежде чем анализировать почему, кратко Рассмотрение Ситуация требует. После падения Каддафи в 2011 году и раскола Ливии между соперничающими группировками, основная фракция Ливии, Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в западной Ливии, и его соперники во главе с Халифой Хафтаром сформировали фельдмаршала ». Соседние с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (Хабдар пользуется поддержкой ОАЭ (среди прочих), в то время как ПНС пользуется поддержкой Турции и Катара, в то время как российские силы Вагнера (которые, как считается, оплачиваются Объединенными Арабскими Эмиратами) поддерживают Хабдара в восточной Ливии , но Россия признает GNA как ливийское правительство и хорошо с ним работает.

В рамках процесса урегулирования ливийского конфликта Правительство национального единства (GNU) была сформирована в результате слияния ПНС на Западе и поддерживающей Хабдара Палаты представителей на Востоке, которая ранее порвала с ПНС. Должны быть «соответствующие кадры» из ливийских боевиков, которые планируется разогнать. Интегрированный Согласно Берлинской конвенции, «на индивидуальной основе в рамках гражданских, силовых и военных правительственных агентств». Но неясно, сдастся ли Хаббард официальной ливийской армии, базирующейся на Западе, или они будут приветствовать его и его войска.

Россия поддерживает процесс разрешения ливийского конфликта, финансируемый ООН Именно в этом контексте Москва согласилась ликвидировать вооруженные формирования и боевиков в Ливии. Турция уже дала понять, что не хочет выводить собственные вооруженные силы из западной Ливии, потому что они были приглашены международно признанным (включая Россию) ПНС. Более того, если турецкие войска находятся в западной Ливии, маловероятно, что Москва выведет войска Вагнера из восточной Ливии.

Но сможет ли Москва сохранить военное присутствие в Ливии, если согласится уничтожить вооруженные группы и боевиков в Ливии? Да, оно может.

Вначале следует отметить, что вопреки Путину Объявлено Русский формат Вывод В делах из Сирии этого не произошло. Таким образом, согласие России на уничтожение вооруженных групп и боевиков в Ливии не отражает реального намерения Вагнера вывести войска Вагнера из Ливии.

Кроме того, у Путина есть Объявлено Вагнер не связан с правительством России, и правительство России не заплатило за это. В такой ситуации Москва может утверждать, что Вагнер не обязан ликвидировать свое присутствие в Ливии. Более того, пока Хафтар хочет, чтобы Вагнер остался, сомнительно, что GNU сможет заставить его уйти, даже при поддержке Турции. Путин, конечно, может и дальше говорить, что Москва не имеет ничего общего с Вагнером. Веские доказательства Скорее.

Более того, Россия может вынудить Куну официально призвать к российскому военному присутствию в Ливии, подобно соглашению о ГНА с Турцией. GNU может быть готов сделать это, потому что это обеспечит дополнительную защиту от Habtar – или ему можно доверять. Москва может быть готова к тому, чтобы Вагнер покинул Ливию, если GNU официально потребует от российских вооруженных сил создать одну или несколько баз. Или Россия может отправить свои официальные вооруженные силы в Ливию по приглашению GNU, в то время как Вагнер заставляет силы помогать Хаббарду.

Некоторым это может показаться невероятным, но подход Путина к конфликту между соперничающими сторонами в других частях региона означает, что они оба поддерживают – до некоторой степени – поддержку. Даже в Сирии, где Москва решительно поддерживает режим Асада, Россия стремилась Остаток средств Между Ираном и Израилем и двумя врагами, Турцией и сирийскими курдами. В ЙеменУ Москвы хорошие отношения с поддерживаемыми Ираном хуситами, поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Хади и поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами южными сепаратистами. И в АфганистанМосква поддерживает хорошие отношения с правительством Кабула и талибами. Поэтому Москва нередко поддерживает оппозиционные партии в Ливии.

Процесс урегулирования ливийского конфликта может быть полностью нарушен, и в этом случае ни русские, ни какая-либо другая внешняя сторона теперь не поддерживают какую-либо сторону в Ливии или не могут прекратить свою поддержку там. На самом деле этот эффект кажется чем-то большим. Однако, если этот процесс продолжится, для России было бы более желательно прекратить свое военное присутствие в Ливии, а не сохранять какое-то военное присутствие – независимо от того, что допускает Москва.

Отметить n. Годз, Профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона и старший член Атлантического совета.