Действия на основе эмоций во время войны | Уилсон Центр

Когда вы слышите звук летящего в ваш дом снаряда, вы испытываете сначала страх, потом ненависть. Ненависть к тем, кто это сделал. Для всей России, для всего населения без исключения». благонамеренные призывы к миру в официальных и неофициальных СМИ.

Искусственность сцены иногда открывает возможности для того, чтобы сказать правду, которой не мешает обычная жизнь. Сборник из 20 пьес, написанных украинскими драматургами в ответ на вторжение России в их страну в 2022 году, представляет собой сборник личных, даже сектантских, историй и наблюдений о войне. Составлено, отредактировано и представлено Джоном Фридманом.И Словарь эмоций военного времени: 20 коротких произведений украинских драматургов Это должно быть обязательным чтением для всех, кто пытается разобраться в том, что произошло и произойдет в Украине.

Героиня спектакля Ирины Гарц «Посади яблоню» пытается вести нормальную жизнь. Ее деревенский характер признается: «Я даже чувствую себя виноватой, что мою сестру бомбят в Харькове, а мою семью бомбят в Киеве. Я стараюсь не думать о многих местах, где люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, без воды, еды и лекарств, и где дети умирают от обезвоживания». Не забывайте об их страданиях. Вы по-разному на это реагируете. Она сажает яблоню. Она делает это, потому что «в эти дни гнева и ненависти нужны любовь и человечность».

Астасиева и Хартс — два драматурга из 18 драматургов со всей Украины, принимавших участие в написании этой книги. Среди них Павел Ари, Игорь Белец, Наталья Блок, Андрей Бондаренко, Виталий Шинский, Юлия Гончар, Оксана Гриценко, Елена Хабиевева, Ирина Хариц, Максим Курочкин, Татьяна Киценко, Кина Лагошенкова, Евгений Маркиовский, Ольхаксова Людмила Тимошенко и Наталья Ворожбит.

Пьесы в этом важном томе говорят о самых глубоких и самых откровенных чувствах войны. большинство работает в Словарь чувств военного времени Я вышел из проекта «Всемирные украинские пьесы и Театр пьес» в Киеве в первые дни войны (17 книг написано в марте 2022 года, две в конце июня, одна закончена в ноябре). Эти произведения читали и исполняли во всем мире. Переведенная и опубликованная вместе, новая книга открывает новые возможности для охвата новой аудитории и читателей. Кроме того, они отражают захватывающую театральную сцену Киева и вносят свой вклад в нее.

Украинский драматург Максим Корочкин в последние годы вернулся в Киев и работает над открытием в марте 2022 года нового театра для драматургов, посвященного украинским произведениям. Война немного изменила его планы. Многие произведения из этой книги были прочитаны на триумфальном марафоне в недостроенном подвале театра 24 июня.

Театральный критик Джон Фридман, который работает с Филиппом Арно в Международном центре развития театра в Балтиморе, превратил глобальные украинские чтения пьес в знаковый проект CITD, предложив комиссионные в размере 1000 долларов 23 драматургам. Проект поддержал новые произведения, которые будут читать и исполнять по всему миру.

На сегодняшний день проект внес в постоянную базу данных 129 пьес более 45 украинских писателей. Проект спонсировал более 295 чтений в 29 странах и на 19 языках, охватив более 12 000 зрителей. [this blog has reported on four of these performances in 2022, in posts dated March 23, May 16, August 5, and December 9]. Эти мероприятия собрали более 750 000 долларов США для прямой помощи, предметов медицинского назначения и продуктов питания для больниц, приютов, центров распределения продуктов питания и учреждений по уходу за престарелыми в Украине.

Пьесы отражают опыт украинцев на местах, пытаясь ответить на неразрешимые вопросы, такие как: «Почему украинцы так яростно сражаются?» Возможно, Гапеева расскажет нам то, что нам нужно знать в «Кишках земли»:

Помню рыхлую черноземку в бабушкином саду. У него был такой опьяняющий аромат. Ваши руки будут сухими, черными и потрескавшимися. Сейчас мы все сидим в недрах земли. Они хотят захватить чужую землю. Земля защищает. прячется. Это охватывает. Украинцы защищают эту землю своим оружием. По этой земле ступала обувь оккупантов. Эти ребята из российской глубинки. Глубоко глуп и наивен. Они топчут могилы моих предков. Они сжигают его огнем и прижимают к земле. Они сами падают и дымятся на землю. Земля обожжет их ноги и разобьет их сердца».

Такие примитивные чувства слишком грубы для рецензируемых журналов по социальным наукам и правительственных аналитических записок. Эти слова созданы для сцены, где глубокие истины могут быть выражены более откровенно.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору и не отражают точку зрения Института Кеннана.