Действия России, затрагивающие международных инвесторов, трансграничную торговлю

Государственный контроль за ликвидацией инвесторов. Важно отметить, что теперь требуется одобрение российской правительственной комиссии для любого лица или компании из или связанных с «недружественными юрисдикциями» (т. сделка, которая приводит к приобретению или утрате определенного уровня контроля над субъектами. Эти меры во многом отражают аналогичное требование, введенное ранее в этом году в отношении акций акционерных обществ. В то время как разрешение правительства на выход из российской компании могли получить люди из «недружественных юрисдикций», отчетное агентство часто выдвигало условия, такие как скидка в цене и другие ограничения. Новый указ также требует одобрения государством сделок за пределами России, связанных с передачей контроля над российским ООО. Остается неясным, как российские власти смогут обеспечить соблюдение этого положения.

Новая парадигма «национализации»? Российское правительство сделало большой шаг, наложив арест на нефтегазовые активы проекта «Сахалин-2» и передав права на их оперативное использование вновь созданному российскому обществу с ограниченной ответственностью. Этот шаг соответствует принятому в России принципу, согласно которому самые важные инвестиции в первую очередь. «Сахалин-2» представляет собой модель, которую Россия снова может использовать в других крупных проектах и ​​компаниях с иностранными инвестициями. Обратите внимание, что российское правительство тщательно воздерживалось от прямой «национализации» принадлежащих иностранцам активов на «Сахалине-2». Российское правительство стремилось усложнить судебные разбирательства, номинально оставив иностранным инвесторам возможность приобрести акции российской компании или получить деньги на покупку в рублях в российских банках (хотя эти средства имеют доступ и возможность их переместить).

Открытые магазины и рестораныПострадали также западные розничные магазины и рестораны. Если (i) арендная плата за помещение, используемое для розничной торговли или общественного питания, зависит от уровня продаж в этом месте, (ii) арендатор является предприятием, контролируемым Западом, и (iii) арендатор перестал использовать помещение, арендодатель может потребовать уплаты арендной платы с 1 января 2022 г. на уровне 2021 г. (т.е. при использовании площади). Например, если договор аренды заведения быстрого питания требует базового платежа в размере 100 000 рублей в месяц и переменной дополнительной платы в размере 2,5 процента от продаж в этом месте, а арендатор перестает работать в этом месте, то теперь арендатор также должен платить переменная оплата на уровне 2021 года — хотя место не используется.

С 13 сентября арендодатель в описанной выше ситуации может расторгнуть договор аренды либо в случае неуплаты доплаты, либо в случае, если арендатор продолжает не использовать помещение (даже если оплата была произведена).

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