-анализ-

Киев Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, украинцы были вынуждены пересмотреть свои культурные привычки и убеждения. Музыка, которая исполнялась полгода назад, вдруг становится неприемлемой, потому что исходила из страны-агрессора. Увлечение «великой русской литературой» осталось в прошлом, и многие сожалели о потерянном времени, которое можно было бы посвятить знакомству с творчеством украинских писателей.

Уже в январе 2022 года дискуссии о переименовании улиц и памятников охватили центральные и южные города Украины. Теперь все по-другому. Практически сразу после вторжения России в Украину у граждан сложился консенсус не только о возможности переименования улиц и памятников, но и о необходимости.

Все это свидетельствует об интуитивной потребности украинцев в деколонизации культурно-нарративного и исторического пространства. Но и внутри страны полной деколонизации добиться не удалось. Изменения, происходящие в Украине, выглядят как реакция на российский неоимпериализм. Конечно, зарубежные страны, лидеры общественного мнения и общественность еще далеки от понимания войны, ее причин и трансформации украинского общества. Все это ставит вопрос: действительно ли Украина переросла свою колониальную историю?

Россия позиционировала себя как столица в сердце бывших советских республик, особенно Украины, задолго до 2014 года. Это проявилось в поддержке мифологов (продвигавших идеи «единого славянского государства») и в развитии новых теорий, направленных на доказательство исключительности России среди ее соседей.

Легенда о русской исключительности С началом вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году неоимпериалистическое поведение и риторика России стали более очевидными. О ее превосходстве открыто говорили не только политические и военные круги России, но и деятели науки и культуры. Эти дискуссии стали вполне реальными в действиях России на оккупированных украинских территориях. Россия постоянно применяет политику культурного стирания вещей, которые не вписываются в ее исторический нарратив. Фактически оккупационная власть Крыма разрушила Бахчисарайский дворец, являющийся уникальным для крымских татар памятником архитектуры, изменила «неприемлемый» для Крыма топоним и уничтожила древние кладбища и надгробия, что свидетельствовало об истории полуострова и до- Россия. Преемственность жизни коренного крымскотатарского народа на нем. READ Глава Роскосмоса поздравил с успешным запуском ракеты-носителя "Ангара" - наука и космос Русское завоевание подтвердило, что история, религия, наука и культура, в зависимости от политической ситуации, были инструментами или жертвами нового российского империалистического нападения на территориальный и экзистенциальный суверенитет Украины.

Украина как постколониальное государство? Есть несколько причин, по которым украинская история не связана с историей колониализма и, следовательно, современное украинское государство не рассматривается в постколониальных терминах. Большая часть ее может быть сведена к довольно простому утверждению об отличии украинского колониального сценария от стандартного сценария. Термин «деколонизация», по крайней мере, в английском языке, впервые был использован в 1930-х годах для описания обретения независимости странами Восточной Европы. Учитывая географическую направленность термина, соответствующий термин «колонизация» относится к экспансии в результате аннексии соседних земель на европейском континенте. Но империи, особенно для незападного мира, ассоциировались с завоеванием регионов за пределами столицы. Например, в сознании азиатских государств морская мощь до сих пор ассоциируется с колониальным империализмом в гораздо большей степени, чем сухопутная экспансия. Российский империализм часто игнорируется. В отличие от западноевропейской колонизации, русская колонизация происходила в основном на суше (за несколькими редкими исключениями, включая Аляску, Форт-Росс в Северной Калифорнии и Форт-Элизабет на Гавайях). Такая «ползучая» колонизация земли отличается от колонизации англичан, французов, испанцев или голландцев и в значительной степени игнорировалась в рассуждениях о колониализме. Один из основоположников постколониальной теории, палестинско-американский литературовед Эдвард Саид, предположил, что из-за отсутствия морской составляющей российский империализм недостаточно империален и его завоевания часто в этом смысле оправданы. Подход Саида стал довольно распространенным и сосредоточил внимание ученых, а также постколониальных государств только на одном проявлении колониализма: морском. Эти теоретики игнорируй его Важный фактор: сущность колониальной политики, которая заключалась в подчинении себе других, их культуры и быта, установлении господства города в политической и экономической сферах. READ Россия соревнуется с Томом Крузом и Илоном Маском, чтобы выиграть первый космический фильм, развлекательные новости и главные новости Еще одна особенность «стандартного колониализма» заключается в том, что он осуществлялся западными странами против так называемого третьего мира. Постколониальная наука в значительной степени опирается на идею существования первого (капиталистического), второго (социалистического) и третьего мира (государств, не вошедших в две предыдущие группы). После событий 1989-1991 годов постколониальные исследования с трудом приняли идею о том, что державы второго мира можно рассматривать как империалистов. В результате русский империализм часто игнорируется. Украина, конечно, не интересовала ни английских, ни французских колонизаторов. Он не принадлежал третьему миру в те десятилетия, когда формировал ядро ​​постколониальной науки, и не был подчинен городу морскими завоеваниями.

Чапультепек Жилой квартал Хансарай в Бахчисарае, Крым, 2007 год.

Как Российская империя относилась к Украине? В отличие от большинства «признанных» колоний прошлого, колонизация на территории Украины по большей части не носила эксплуататорской формы. Вместо этого многие ученые считают украинский центр примером династического колониализма: когда местные элиты ассимилируются в имперский проект, а региональные традиции, язык и литература клеймятся. В отличие от других колоний России и Советского Союза, современная центральная Украина рассматривалась последним как часть имперского ядра, а не как колониальная периферия. Во многом это связано с тем, что со времен российской императрицы Екатерины II значительную часть интеллектуальной элиты Российской империи составляли украинцы, добровольно желавшие строить карьеру в имперских центрах. Эта тенденция сохранилась и во времена СССР, когда большую роль в советском государстве играли украинские партийцы. Однако это не означало защиты украинской культуры, политического строя, экономических и административных традиций — они должны были быть подчинены общеимперской системе. Все это мешает Украине легко объяснить свое противостояние империализму. Династическая колонизация по существу разделила население Украины на две группы. Первые состояли из тех, кто сотрудничал с городом, редко подвергался дискриминации и участвовал в управлении империей. Вторая (большая) группа ежедневно подвергалась дискриминации, насильственной ассимиляции и внушению чувства неполноценности. READ Дисциплина — ключ к российской дипломатии Районы, столкнувшиеся сегодня с таким колониализмом, в основном являются частью западных стран. Люди, затронутые этим типом колониализма (это народы, проживавшие на территории современных США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки), не имеют сильного суверенного голоса для участия в дискуссиях на призме — колониальное переустройство мира и взаимная поддержка стран с колониальным прошлым. Однако в Украине колонизатором была страна, которая была этнически и лингвистически ближе к украинскому населению, чем Англия к аборигенам Америки или австралийцам, и поэтому часто игнорируется или не признается истинным колониализмом.

Сокрушить неоколониальные планы Москвы Все это вместе мешает Украине легко объяснить миру свое противостояние империализму. В то же время из-за многолетней ассимиляционной политики Российской империи на юге и востоке современной Украины в этих регионах традиционно наблюдается определенный раскол лояльности. Это вызвало у украинцев сомнения относительно идеи бегства от колониализма. Ситуация еще больше осложняется тем фактом, что Западная Украина была оккупирована в течение относительно короткого периода во время и после Второй мировой войны и не испытывала значительного имперского влияния России. В результате многообразие опыта украинской колонизации не позволяет легко представить простую и общую идею поиска постколониальной Украины, признания страны пострадавшей от колониализма. Украина должна постепенно и планомерно прояснять различные аспекты давнего колониального поведения России, ее неоколониальных мотивов и методов нынешней вооруженной агрессии. Такое внимательное понимание политики Российской Федерации носит не чисто символический или академический характер — оно напрямую влияет на субъективную позицию Украины в плане обвинения России в военных преступлениях и преступлениях против человечности, получения соответствующих инструментов для противодействия текущей агрессии. и, наконец, в развитии стабильных и устойчивых институтов для обеспечения процветания Украины в послевоенную и постколониальную эпоху.